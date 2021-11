In piazza dei Signori spazio al popolo dello spritz, lo storico mercato del sabato chiuderà alle 14

Dal primo gennaio 2022 lo storico mercato in piazza dei Signori non ci sarà più il sabato pomeriggio. Sono stati gli stessi ambulanti a chiederlo al Comune, per il poco giro di affari e l'incompatibilità con la movida che inizia già da primo pomeriggio. Hanno scelto di chiudere alle 14 e sgomberare tutto entro le 15, lasciando così spazio aI plateatici di locali e ristoranti già dal primo pomeriggio. Solo In 11 (su 35) avevano votato per rimanere.

Bressa

Il provvedimento, che servirà a regolarizzare anche altre situazioni, verrà approvato lunedì 15 novembre dal consiglio comunale. «Una serie di modifiche concordate con gli operatori e le associazioni di categoria per allineare gli orari dei mercati alle reale domanda dei cittadini consumatori al fine di incentivare la presenza dei venditori negli spazi previsti dal piano e confermare così l’attrattività di queste piazze storiche» spiega l'assessore al commercio, Antonio Bressa «e quindi riorganizziamo lo spazio pubblico in modo funzionale per aumentare la qualità delle presenze nel contesto storico architettonico che ci circonda. I mercati sono infatti un elemento tradizionale e caratteristico del nostro centro storico, parte dell’identità della nostra città; le modifiche che ciclicamente apportiamo sono sempre orientate a preservarli e a sostenerne la qualità».

Eroina

Negli anni Ottanta agli ambulanti venne chiesto uno sforzo di prolungare l'orario di lavoro al pomeriggio per evitare che la piazza fosse occupata dai tossicodipendenti. In quel periodo l'eroina faceva vittime ogni giorno e piazza dei Signori era diventato il loro quartier generale. Da allora il mercato del sabato pomeriggio era diventato una tradizione e non è mai stato toccato.