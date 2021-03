Inaugurato il centro vaccini di Selvazzano: 200 somministrazioni al giorno

Saranno almeno 200 ogni giorno le inoculazioni nel centro civico Fabio Presca di San Domenico a Selvazzano, inaguarato mercoledì alla presenza del Prefetto Renato Franceschelli, del capitano Martino Della Corte, comandante della Compagnia di Padova dei carabinieri e di alcuni sindaci del territorio, in primis Giovanna Rossi, primo cittadino di Selvazzano.

I vaccini

Le somministrazioni sono iniziate mercoledì 24 marzo in via Colombo 1: tre i punti di somministrazione con con personale infermieristico sempre presente. Sono state disposte anche una sala di attesa, una di monitoraggio e una per le emergenze. I primi a ricevere la dose sono stati i nati nel 1931-32-33, convocati con lettera inviata tramite posta dall'Ulss 6 Euganea. Il centro è attivo 3 giorni la settimana e consente il vaccino di circa 200 persone ogni giorno. La richiesta di decentrare le sedi vaccinali da parte dei sindaci dell'area Ovest-Colli-Terme (Abano, Cervarese, Mestrino, Montegrotto, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Selvazzano, Teolo, Torreglia e Veggiano) è finalmente stata accolta dalla direzione.

Soddisfazione

«E' una grande soddisfazione- spiega il sindaco Giovanna Rossi- essere riusciti a realizzare l'obiettivo di aiutare i nostri anziani evitando loro il viaggio per andare in Fiera. E' un importante servizio per i cittadini fragili, quelli in difficoltà ma in definitiva per tutte le comunità. Un lavoro in rete iniziato il 9 gennaio scorso. Grazie alla disponibilità e alla collaborazione con il nostro distretto sanitario».