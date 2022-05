Inaugurata Piazza del Volontariato a Padova: il progetto di riqualificazione urbana

È stata inaugurata la nuova Piazza del Volontariato a Padova, con l’intervento delle autorità cittadine: presenti il Sindaco di Padova Sergio Giordani, il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi, la General Manager di McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet Daniela Bricola, e lo street artist Luca Font.Nel pomeriggio i festeggiamenti sono proseguiti con un concerto jazz dell’Orchestra dell’Università di Padova e un’esibizione di parkour freestyle.

Piazza del Volontariato

Dopo un primo intervento di valorizzazione a cura del Comune di Padova, la nuova area si presenta alla città ordinata e abbellita anche da un intervento artistico sul selciato. La riqualificazione di piazza del Volontariato fa parte di un più ampio progetto di rinascita urbana che ha visto McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet affiancare l’amministrazione cittadina per dare il proprio contributo a un progetto di valorizzazione del territorio, con il supporto dell’agenzia milanese Jungle. Insieme hanno ideato il progetto di realizzazione del murales a terra “Trame di tessuto urbano” creato dallo street artist Luca Font. Inoltre l’outlet ha sostenuto i costi e fortemente voluto l’inserimento di attrezzature per la pratica del parkour, uno sport molto seguito in città. Nei prossimi mesi si farà anche carico di promuovere iniziative di carattere sportivo con l’obiettivo di rendere la piazza un luogo vivo e frequentato al di là del momento di inaugurazione e apertura al pubblico. Di recente diffusione nelle città italiane ed europee, lo scopo generale di questo genere di iniziative di arredo urbano realizzate con mezzi leggeri, ma di forte impatto visivo, è proprio l’avvio di un processo di miglioramento della vivibilità urbana partendo dalla partecipazione dei cittadini che, nel caso del progetto padovano, saranno invitati nei prossimi mesi a partecipare ad iniziative di intrattenimento sportivo nella piazza.

Murales a terra

L’intervento urbanistico messo in atto a Padova, avrà un suo riscontro anche all’interno dello stesso centro McArthurGlen di Noventa di Piave, a meno di un’ora di viaggio, dove nella piazza degli scacchi sarà realizzata nei prossimi giorni una decorazione pavimentale temporanea, ispirata ai colori e alle forme dell’installazione di Piazza del Volontariato, creata dallo stesso Luca Font in un curioso gioco di rimandi tra il Centro e la città. Un totem esplicativo spiegherà il senso dell’iniziativa, e racconterà il collegamento tra la personalizzazione del Designer Outlet e l’intervento. Il murales a terra “Trame di tessuto urbano” ha una superficie di circa 700 mq. e riporta motivi geometrici in una palette di colori molto vivaci. L’artista Luca Font, di origini bergamasche, è cresciuto nell’ambiente del writing italiano a partire dalla seconda metà degli anni novanta, lavorando a lungo anche in Veneto – specialmente a Padova. Che si esprima tramite inchiostro su pelle, acrilici su carta o smalti sui muri, la caratteristica distintiva della sua produzione artistica consiste in una costante ricerca della sintesi visiva e di un tratto grafico che fonda minimalismo ed espressività. Il rapporto tra McArthurGlen ed il fenomeno della street art si rafforza quindi con una ulteriore collaborazione, dopo quella con Jorit, attraverso un’opera raffigurante Frida Kahlo esposta a La Reggia Designer Outlet e successivamente donata a Medici Senza Frontiere e #Amoretcura, del peruviano Carlos Atoche, un eco-murales realizzato nel quartiere romano della Garbatella, interamente sostenuto da Castel Romano Designer Outlet. Come sottolinea Daniela Bricola, general manager di Noventa di Piave Designer Outlet «L’Arte è parte del DNA del Gruppo McArthurGlen. Da sempre, la nostra mission è quella di regalare emozioni: facendo shopping presso il nostro Noventa di Piave Designer Outlet o vivendo un’esperienza come ammirare un’opera d’arte. Con questo intervento vogliamo rafforzare il nostro legame con Padova e i Padovani tutti, considerando l’intera provincia che a livello regionale rappresenta una delle nostre priorità aziendali. Aggiungiamo quindi bellezza in un tessuto urbano già meravigliosamente ricco di storia. Bellezza che strizza l’occhio alle nuove generazioni, attraverso un linguaggio fatto di colori e forme da vivere e sperimentare come il campo da basket e la struttura di parkour. Ci auguriamo che i giovani abitanti del quartiere possano immergersi in quest’arte e farsene loro stessi autori. Perché la città resti sempre viva, perché ogni cittadino senta la responsabilità di proteggerla e arricchirla per come può».