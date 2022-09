Una struttura moderna e all’avanguardia: inaugurata nell'Alta la nuova scuola primaria

È stata inaugurata a Carmignano di Brenta la nuova scuola primaria E. De Amicis, una struttura moderna e all’avanguardia che, con la sua realizzazione ha permesso il completamento di un vero e proprio polo scolastico in territorio carmignanese.

Nuova scuola

L’edificio, infatti, è stato eretto in un’area di proprietà del Comune di Carmignano di Brenta nei pressi di Via Ugo Foscolo. L’area, attraverso un’opera mirata di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale si è trasformata in un polo scolastico all’avanguardia composto da Scuole per l’Infanzia e dal complesso della scuola secondaria di primo grado “Ugo Foscolo”. A queste strutture è stata affiancata la nuova scuola primaria De Amicis, favorendo così la creazione di un complesso unitario di strutture dotate anche di servizi utili come, ad esempio, parco e parcheggi. L’importo totale per i lavori ammonta a 3 milioni e mezzo di euro. L’opera è stata resa possibile anche grazie al contributo del MIUR che ha supportato il progetto con un importo di quasi 1,9 milioni di euro.

Efficientamento energetico

Uno degli obiettivi principali dell’Amministrazione Comunale nella realizzazione del progetto è stata la progettazione di una struttura energeticamente efficiente per favorire un risparmio nei costi di gestione. A questo proposito, il nuovo complesso è dotato di un moderno sistema di isolamento termico che permetterà di ridurre la spesa per il riscaldamento della struttura e, al tempo stesso, renderà la temperatura interna più confortevole nelle calde giornate estive.

Sostenibilità

È stata riservata una particolare attenzione anche alla creazione di una struttura ecosostenibile. La nuova De Amicis sarà NZEB, ossia un Nearly Zero Energy Building, un edificio con un bassissimo impatto ambientale e che sfrutta numerose tecnologie innovative per il risparmio energetico. A questo proposito la struttura sarà illuminata da luci a led a basso consumo, con un controllo automatico dell’impianto di illuminazione. Inoltre, è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico con una copertura di 62 KW capace di sopperire completamente alle necessità energetiche dell’edificio. Elemento centrale nella struttura dell’edificio è il controllo automatico dei servizi di illuminazione, riscaldamento, qualità dell’aria e consumi idrici, con una conseguente gestione dei malfunzionamenti.

Sicurezza

La nuova scuola primaria De Amicis sarà una struttura dotata di tutte le misure di sicurezza necessarie a ridurre ogni tipo di rischio per i frequentatori. L’edificio, infatti, è antisismico e progettato per proteggere gli studenti in caso di incendio. L’Amministrazione Comunale ha svolto un ulteriore passo in avanti in favore della sicurezza modificando la viabilità della zona. Attraverso la creazione di un parcheggio comunale a servizio delle scuole, infatti, è stato possibile salvaguardare studenti e accompagnatori dai pericoli derivanti dalla circolazione stradale.

Carmignano di Brenta

Il Sindaco di Carmignano di Brenta Eric Pasqualon ha affermato: «Questo nuovo edificio è un importante obiettivo raggiunto del nostro programma elettorale. Si tratta del frutto di un percorso iniziato dalle Amministrazioni Carolo e Bolis che, con lungimiranza, avevano avviato l’iter per la realizzazione del polo scolastico. Un progetto che oggi, con l’inaugurazione della scuola primaria, trova il suo completamento. Abbiamo fatto il massimo, nonostante le difficoltà di reperimento dei materiali per terminare il cantiere e offrire ai ragazzi una nuova struttura sicura per l’inizio del nuovo anno scolastico». Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Andrea Bombonati, ha dichiarato: «Sono fiero e orgoglioso, dopo mesi di grande impegno da parte nostra, di poter consegnare alla cittadinanza le chiavi di un edificio all’avanguardia. Una struttura ecosostenibile e sicura che permetterà ai nostri ragazzi e ragazze di imparare e crescere in un ambiente moderno. L’inaugurazione di questo complesso è un evento importante per tutta la cittadinanza e per il futuro di Carmignano di Brenta».