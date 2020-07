Lunga fila di carrelli per l'apertura: inaugurato a Padova il nuovo supermercato Aldi

C'era grande attesa e curiosità. E la lunga fila di carrelli formatasi fin dal primo mattino per approfittare di sconti e prezzi convenienti ne è la dimostrazione: inaugurato a Padova il nuovo supermercato Aldi.

Con oltre 1.200 metri quadri di area vendita, il nuovo punto vendita Aldi di Padova sorge in via del Plebiscito. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 21.30 e la domenica dalle 8.30 alle 20, il negozio ha creato 12 posti di lavoro e Aldi conta ora in Veneto un totale di 841 collaboratori. Per valorizzare l’area in cui sorge il nuovo punto vendita, Aldi si è occupata della realizzazione di una nuova pista ciclabile e del rifacimento dell’area pedonale, dei marciapiedi e delle strade in prossimità dell’area di vendita. A cura di Aldi anche una nuova area verde di oltre 6.000 m2 e la piantumazione di oltre 80 alberi. Classificato in classe energetica A4, anche il punto vendita di Padova rispetta le politiche di sostenibilità ambientale del Gruppo: è dotato di un impianto fotovoltaico capace di erogare 48,45 kWp di energia verde e mette a disposizione dei clienti una colonnina da 22 kWp di ricarica per auto elettriche.