Incendi, Zaia si raccomanda ai veneti: «Mi raccomando, siate responsabili»

L'allerta incendi non cessa di preoccupare. Anche oggi, domenica 24 luglio, i volontari anticendio e i Vigili del Fuoco sono stati impegnati su diversi fronti. Le zone maggiormente colpite sono state la provincia di Verona e di Belluno, ma come fa intendere il Presidente Zaia, nessuno deve sottovalutare la situazione.

Incendi

«Continua a preoccupare la situazione degli incendi in Veneto. Anche oggi si è riproposta una giornata complessa, con il nostro personale e i nostri magnifici Volontari Antincendio Boschivo che sono intervenuti a Lamon, Fumane e Bibione. Li Ringrazio insieme a tutti coloro che sono impegnati nella stessa opera; stanno dando una grande prova di professionalità e abnegazione. Il caldo torrido sembra non dare ancora tregua; ho il ragionevole timore che la battaglia possa essere ancora lunga. In questo quadro è fondamentale l’aiuto di tutti. Rivolgo un appello alla massima responsabilità da parte di tutti i cittadini». Sono parole del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che sta seguendo costantemente e con attenzione lo sviluppo delle operazioni di contrasto di alcuni incendi che, oggi, hanno richiesto ancora l’opera dei servizi ABI in alcuni territori.