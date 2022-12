Incendio all'inceneritore, dopo le fiamme divampano le polemiche

L' incendio divampato poco prima dell’alba di venerdì 23 dicembre nel deposito di stoccaggio rifiuti del termovalorizzatore di Padova, in via Navigazione interna, non poteva che alimentare nuove polemiche su un sito che è da sempre molto discusso.

Fiamme

Dopo circa sette ore i pompieri sono riusciti a mettere definitivamente in sicurezza l’area. Le associazioni che da tempo si oppongono all’apertura della quarta linea dell’inceneritore si sono subito fatte sentire: «Questo episodio mostra ancora una volta l’inefficienza del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti a Padova - ha commentato Luca Lendaro di ‘Tutta nostra la città’ - Hera controlla sia la raccolta che l’incenerimento dei rifiuti, in un palese conflitto d’interessi che fa rimanere la città di Padova agli ultimi posti in termini di raccolta differenziata, molto al di sotto di comuni come quello di Treviso dove la gestione pubblica e l’assenza di inceneritore ha portato ad una riduzione dei rifiuti e un aumento della raccolta differenziata».

Incidenti

«Non è il primo incidente simile e non sarà neppure l’ultimo, pensare che quell’inceneritore sia innocuo è da illusi. Quell’impianto produce solo inquinamento e danni per la salute dei cittadini. La zona circostante non è più campagna quasi disabitata come quarant’anni fa, quando fu inaugurato, ormai è città, la Stanga è a un passo e per di più poco lontano sorgerà il nuovo ospedale. Il problema è che manca una volontà effettiva di ridurre i rifiuti e investire nel riciclo, proprio perché a gestire l’impianto è Hera, la stessa azienda chiamata ad occuparsi della raccolta differenziata», hanno dichiarato dal Comitato No Quarta Linea.