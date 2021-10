Incentivi e superbonus, crescono del 60% i progetti edilizi per le ristrutturazioni

Sono aumentati circa del 60% i progetti edilizi presentati quest’anno rispetto all’anno scorso, un aumento molto sensibile, pari al 42%, anche con riferimento al 2019, pre-pandemia. A certificarlo sono i dati del Settore Edilizia Privata del Comune di Padova sulle diverse tipologie di pratiche presentate.

Bressa

«È un dato molto importante, tra l’altro prudente, perché la crescita non è lineare, ma esponenziale, quindi potremo chiudere l’anno con numeri ben più alti e continuare a crescere anche l’anno prossimo. Si tratta di un vero e proprio boom dell’edilizia ora certificato anche dai numeri che è trainato dagli incentivi fiscali, tra tutti il superbonus 110%. Ce lo aspettavamo, perché l’ondata di richieste di accesso agli atti dell’archivio storico dell’edilizia del Comune era solo il preludio di tanti progetti edilizi che ora stanno vedendo la luce. Anche i cantieri in città lo dimostrano così come le difficoltà nel reperimento delle materie prime. In questa fase il nostro compito è quindi quello di affiancare cittadini e professionisti in questa grande corsa ai lavori che può veramente segnare una svolta per il patrimonio edilizio cittadino. Lo stiamo facendo aumentando il personale tecnico dedicato del settore al fine di limitare al massimo attese e disagi, con lo sportello informativo dedicato al Superbonus e con la progressiva digitalizzazione dell’archivio per accorciare i tempi di accesso agli atti. Siamo di fatto di fronte all’inizio di una progressiva grande trasformazione della città che sta sostanzialmente avvenendo attraverso ristrutturazioni e interventi che non producono nuovo consumo di suolo. In più gli interventi sono tutti orientanti all’efficientamento energetico e ciò rappresenta un fattore molto importante per la transizione ecologica della città e sul fronte della qualità dell’aria, grazie alla sostituzione di tante caldaie, l’installazione di pannelli fotovoltaici e la miglior coibentazione degli edifici. Un’occasione di grande rigenerazione urbana tramite interventi privati che rappresenta anche un volano economico molto importante per il territorio, considerando quanto il settore delle costruzioni e ristrutturazioni incida nelle dinamiche economiche e occupazionali locali, con il coinvolgimento di tantissime imprese anche medio-piccole».

Giordani

Una crescita della attività edilizia che il sindaco Sergio Giordani commenta così: «No consumo di suolo, rigenerazione urbana e transizione ecologica degli immobili sono obiettivi utili giusti e condivisi dall’amministrazione. Accompagneremo questo processo per una Padova più bella, sostenibile e rivolta al futuro»