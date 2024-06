Incidente sul lavoro a Galliera Veneta, tuona l'Ugl: «La misura è colma»

«Ancora infortuni sul lavoro: questa volta hanno interessato 4 operai che stavano lavorando all’interno di un silos a Galliera Veneta, e che sono in in gravi condizioni»: c'è grande amarezza in casa Utl Ugl.

Ugl Padova

Dichiara Fabio Beltempo, segretario provinciale di Padova Utl Ugl: «Incidenti simili stanno diventando una sorta di ordinaria amministrazione che non è accettabile: le verifiche sono in corso da parte degli organi competenti ma la misura è colma. È evidente che ispezioni e verifiche delle condizioni di lavoro sono ancora insufficienti e la formazione costante è uno degli antidoti a simili infortuni che spesso si evolvono in decessi. Lo scorso 24 maggio abbiamo partecipato alla conferenza Ugl a Venezia “La sicurezza sul lavoro è un gioco di squadra” ed è emerso quanto grave sia lo stato dei fatti anche in Veneto e per questo proprio a Padova è in programma una seconda conferenza pubblica su questo tema. È essenziale che non ci limitiamo a contare i numeri degli infortuni, ma che ci impegniamo a prevenirli. Il nostro sindacato continuerà a vigilare e a lottare affinché le condizioni di lavoro siano sicure e dignitose per tutti i lavoratori. La sicurezza sul lavoro non è un'opzione, ma un diritto fondamentale di ogni lavoratore».