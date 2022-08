Incidenti sul ponte della Libertà: «Adesso basta, lavoriamo ad un'alternativa valida»

L’ennesimo incidente stradale sul ponte della Libertà a Limena, riaccende l’attenzione su un problema di viabilità e di congestionamento del traffico veicolare che si snoda tra i Comuni di Limena e Vigodarzere.

Gottardo

«Un autoarticolato – ha dichiarato Vincenzo Gottardo, vice presidente vicario della Provincia di Padova – è rimasto incastrato nel sistema di canalizzazione che impedisce il passaggio ai mezzi pesanti. Si tratta di un ponte non transitabile ai mezzi superiori ai 2 metri di larghezza e la segnaletica è molto chiara e ripetuta più volte. Il camion è già stato rimosso e ora i tecnici stanno valutando i danni, che fortunatamente non sono a livello strutturale, ma solo sulle barriere di cemento che delimitano il transito. La Provincia di Padova ha già fatto realizzare uno studio di fattibilità per individuare una soluzione alternativa al Ponte della Libertà, tra i Comuni di Limena e Vigodarzere. Auspico che i lavori di concertazione sul futuro di questo nodo viario, già aperti con il Consigliere alla Viabilità Marco Schiesaro, i sindaci di Limena, Vigodarzere e Padova portino a delle proposte concrete per risolvere l’annoso problema. Proposte che devono tener conto del contesto generale di tutto il quadrante viario a nord di Padova. Parliamo di una delle zone più produttive e trafficate, quindi bisogna individuare la miglior soluzione possibile per far cessare le cause del congestionamento del traffico veicolare sulla viabilità ordinaria che si snoda tra i comuni di Limena e Vigodarzere in direzione di Padova e viceversa, ma che va ad interagire con i centri abitati».

Il ponte

Il Ponte della Libertà collega Vigodarzere e Limena sulla Sp 46-dir, unendo i due assi viari della Sp 46 “Brentana” e della ex Ss 47 “Valsugana” in pieno centro abitato a Limena. La struttura è ormai insufficiente al flusso e alle masse dei veicoli che transitano, con conseguenti intasamenti di traffico per gran parte della giornata. «Anche alla luce di questo ennesimo incidente – ha dichiarato Stefano Tonazzo, sindaco di Limena – auspico che si possa trovare un accordo comune, con la regia della Provincia di Padova, per sistemare questo nodo che sta condizionando il traffico di due paesi. Chiederò nel frattempo alla Provincia di potenziare maggiormente la segnaletica già esistente per evitare incidenti come questo che stanno accadendo con frequenza»