Mezz'ora a testa: I candidati sindaco di Padova incontrano la cittadinanza sui temi dell’economia

I candidati a sindaco di Padova avranno la tribuna della Fiera Campionaria per illustrare i loro programmi sui temi dell’economia.

Incontri

Lo faranno nell’ambito di “In mezz’ora, la città che verrà”, il format che l’Ascom Confcommercio propone al Palascom (padiglione 8) in Fiera Campionaria nelle serate di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 maggio. «Mezz’ora per dirci come intendono sviluppare la Padova del futuro, con un occhio di riguardo alle scelte in campo economico - ha detto in sede di presentazione il presidente dell’Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin - ovviamente ponendo un accento particolare sul terziario di mercato, vale a dire il commercio, il turismo e i servizi». Si comincerà lunedì alle 19.30 con Paolo Girotto (Movimento 3V - Verità Libertà), per proseguire alle 20 con Salim El Maoued (Padova di Tutti) - anche se al momento questi due candidati non hanno confermato la presenza - quindi alle 20.30 sarà la volta di Domenico Minasola (Alleanza per Padova) e alle 21 chiuderà la serata Francesca Gislon (Francesca Gislon Sindaca). Martedì alle 19.30 sarà invece Chiara Zoccarato (Alternativa) ad aprire un trittico di incontri che proseguirà alle 20 con Luca Lendaro (Tutta nostra la città), per finire alle 20.30 con Francesco Peghin (Francesco Peghin Sindaco). Mercoledì, infine, saranno di scena Lorenzo Innocenti (Torna Padova) alle 20 e Sergio Giordani (Giordani Sindaco) alle 20.30.