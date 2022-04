Bertin incontra il ministro Franco: «È finito il tempo dei proclami, servono soluzioni»

Un incontro tra "due veneti in trasferta" quello avvenuto la mattina di giovedì 28 aprile a Roma, tra il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, ed il presidente dell'Ascom Confcommercio di Padova e di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin.

L'incontro

L'occasione è stata la seconda giornata del Forum Ambrosetti in corso di svolgimento nella capitale a Villa Miani nel corso della quale il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, nell'evidenziare come la crescita non potrà che attestarsi al massimo sopra il 2%, ha sottolineato le grandi preoccupazione delle famiglie, la metà delle quali ridurrà i risparmi. Ebbene, in questo contesto Bertin, nell'incontrare Franco, non ha rinunciato a ricordare al ministro che far ripartire i consumi è obbligatorio provvedendo, al tempo stesso, ad una decisa e non più rinviabile sburocratizzazione del sistema. «È finito il tempo dei proclami - ha detto Bertin - questo è il tempo delle soluzioni e le soluzioni passano attraverso la proroga delle moratorie, anche fiscali, che devono tradursi in più soldi nelle casse delle imprese e, a cascata, più soldi nelle tasche delle persone».