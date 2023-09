Incontro Busitalia Veneto-Comune, la richiesta dell'azienda: «Bisogna riequilibrare il contratto»

Si è tenuto ieri, giovedì 28 settembre, a Palazzo Moroni un nuovo incontro tra Busitalia Veneto, Società del Polo Passeggeri del Gruppo FS, e l’Ente di Governo del bacino territoriale del trasporto pubblico locale (Comune e Provincia di Padova) nell’ambito dell’attività di due diligence avviata a maggio dall’Ente di Governo e finalizzata ad accertare le condizioni di riequilibrio del Contratto di Servizio richiesto da Busitalia Veneto. Busitalia Veneto ha confermato la propria disponibilità a collaborare, sottolineando però la necessità di procedere celermente al riequilibrio del Contratto, per evitare ricadute sull’assetto economico-finanziario della Società e impatti su regolarità e qualità del servizio di trasporto offerto.

Sergio Giordani

Il sindaco Sergio Giordani commenta in merito: «Il confronto tra noi e l’azienda prosegue a ritmo serrato, per individuare soluzioni che come obiettivo devono avere il miglioramento del nostro servizio di trasporto pubblico e il suo regolare funzionamento. Oggi abbiamo avuto un primo incontro di analisi e valutazione dopo il quale voglio ribadire che il TPL è un elemento fondamentale e strategico e siamo preoccupati, ma ci stiamo impegnando al massimo, per risolvere criticità evidenti. Da parte nostra lo stiamo facendo con spirito di grande collaborazione, perché è nell’interesse di tutti poter offrire un servizio migliore, efficace ed efficiente ai cittadini».

Andrea Ragona

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona aggiunge: «All’incontro odierno ne seguiranno altri, a stretto giro, cui per entrare nei dettagli e individuare presto azioni concrete dopo aver approfondito, ognuno per le proprie competenze, tutte le questioni, in modo da poter costruire un dialogo basato sulla chiarezza di tutti gli elementi, anche confrontando la nostra situazione con altre città. La qualità del servizio deve essere messa al centro di ogni ragionamento in quanto elemento qualificante per perseguire la costruzione di una città sostenibile».

Vincenzo Gottardo

Il vicepresidente della Provincia Vincenzo Gottardo dichiara: «Abbiamo avuto un incontro interlocutorio durante il quale ci siamo impegnati a valutare ulteriori prospettive e soluzioni. La situazione è difficile per continuare a garantire un servizio regolare. È fondamentale proseguire nelle attività avviate per trovare una soluzione in tempi brevissimi, che sia sostenibile e che permetta di far mettere in campo le risorse per investimenti al fine di contribuire a individuare una soluzione equilibrata».