A Padova la temperatura media è salita di un grado, salute e giustizia climatica alla Prandina

In un momento di grandi trasformazioni, ma anche di grosse crisi, quella climatica ricopre un ruolo drammaticamente urgente. Per questo è importante saperne di più, ascoltando chi con competenza può spiegare certi fenomeni complessi. Le Università tra le attività che svolgono hanno anche quella che viene definita la Terza Missione: trasmettere conoscenze e trasferire i risultati della ricerca al di fuori del contesto accademico, contribuendo alla crescita sociale e all'indirizzo culturale del territorio.

La presentazione alla cittadinanza

Per questo il gruppo di ricerca del Centro di Eccellenza Jean Monnet sulla giustizia climatica (Dipartimento ICEA, Università di Padova) e del Master di II livello in GIScience e SPR, mercoledì 6 settembre alle ore 20 e 45 al Parco Prandina, presenterà alla cittadinanza le due ricerche dal titolo “ondate e isole di calore nella nostra città, Padova: una questione di giustizia climatica”. Saranno proprio i protagonisti di questi studi, il team del professor Massimo De Marchi, a illustrarli. Coloro che hanno condotto le ricerche ne spiegheranno i risultati: il professor Salvatore Pappalardo e i ricercatori Carlo Zanetti, Valeria Todeschi, Andrea Santaterra, Francesca Peroni, Edoardo Crescini, Daniele Codato, Francesco Facchinelli, Giuseppe Della Fera con l’ausilio di immagini, grafici e dati faranno in modo di trasferire il loro bagaglio di conoscenze. Una formula pensata per essere agile e di semplice comprensione per tutti malgrado la complessità della materia.

https://mastergiscience.it/ondate-ed-isole-di-calore-urbane-a-padova-una-questione-di-giustizia-climatica-e-di-diritto-alla-citta/

Al termine della presentazione pubblica, che sarà coordinata dal giornalista Ivan Grozny Compasso, i componenti il gruppo di ricerca, sempre all’interno del Parco Prandina saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno approfondire anche tematiche specifiche. Saranno per questo allestite dei piccoli spazi dove tutti i componenti del team saranno a disposizione dei cittadini.