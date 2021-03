Il generale di corpo d’armata Antonio Paparella in visita alla Provincia di Padova: l'incontro con Fabio Bui

Il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui ha accolto in visita in Provincia il generale di corpo d’armata Antonio Paparella che ha assunto il comando interregionale dei carabinieri “Vittorio Veneto”.

Incontro

Dichiara Bui: «Ringrazio il generale per questo gradito momento di incontro e confronto: come amministrazione siamo da sempre a fianco dell’Arma cui va tutta la nostra gratitudine per le attività di tutela della sicurezza pubblica e per il grande aiuto che ci ha dato e ci sta dando durante la pandemia. I carabinieri sono da sempre una delle Istituzioni più vicine alla comunità proprio grazie alla loro presenza diffusa nei Comuni. La visita che il generale sta facendo in questi giorni ai luoghi più colpiti dal Covid ne è un esempio concreto. La crisi sanitaria ci pone di fronte a nuove emergenze sociali, quindi è nostro dovere fare rete per continuare a dare risposte ai cittadini. Auguro al generale Paparella il benvenuto nel nostro territorio dove sicuramente potrà godere di tutta la collaborazione necessaria per far sì che l’Arma continui a svolgere al meglio il proprio compito di tutela, ascolto e appoggio alle esigenze delle nostre comunità».