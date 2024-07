Ultima Generazione, il prefetto Messina accetta di partecipare a un incontro pubblico

Nella mattinata di ieri, mercoledì 17 luglio, Fede (17 anni) e Ismaela (26 anni), in sciopero della fame e aderenti alla campagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione hanno incontrato privatamente il Prefetto di Padova, dottor Francesco Messina. Dopo due azioni di disturbo in città, un mailbombing di oltre 2mila email alla prefettura e l’inizio di un sciopero della fame, il Prefetto ha accettato la richiesta di un incontro pubblico giovedì prossimo.

Incontro

Ismaela ha dichiarato: «Siamo contente di questo esito perché dimostra che una partecipazione politica attiva, come la disobbedienza civile nonviolenta, funziona nell’ottenere passi avanti. Siamo grate alla disponibilità del Prefetto e speriamo che all’incontro della settimana prossima il Prefetto sia disposto a mettersi in discussione perché non siamo solo noi a denunciare il clima repressivo in Italia ma lo è anche Amnesty International. Il fatto che i sequestri siano stati legali, non vuol dire che siano stati giusti. I diritti di cui noi oggi godiamo si sono ottenuti protestando, per questo questa repressione riguarda tutti noi».