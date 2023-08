Tra Kursaal e turismo: incontro tra la Provincia di Padova e Federalberghi Terme

Si è svolto nella sede della Provincia in piazza Bardella un incontro tra il Presidente della Provincia di Padova, Sergio Giordani, e il Presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto, Walter Poli, durante il quale sono stati affrontati diversi temi riguardanti le zone termali, in particolare i fabbricati di proprietà della Provincia presenti sul territorio, tra i quali ad esempio il Kursaal.

Incontro

Il dibattito è stato costruttivo, dando a entrambe le parti l'opportunità di condividere idee e ipotesi. L'incontro ha visto la partecipazione attiva del Vicepresidente Daniele Canella e del consigliere delegato alla Promozione del Territorio e Termalismo, Federico Barbierato. Spiega il presidente Giordani: «Esamineremo attentamente quanto emerso durante l'incontro per individuare le soluzioni più idonee a sostenere lo sviluppo del settore. È stato un incontro proficuo che ha posto solide basi per il futuro».

Federalberghi Terme

Afferma Walter Poli: «Ringrazio il presidente Giordani per aver accolto la mia richiesta di confronto. Abbiamo ragionato insieme sul nodo del Kursaal, convenendo sulla necessità di fare ogni sforzo per arrivare a una soluzione in tempi rapidi: lo stabile in abbandono proprio nel cuore di Abano non rappresenta un bel biglietto da visita per i turisti. Una preoccupazione che è stata raccolta: il confronto con il presidente, il vicepresidente e il consigliere Barbierato è stato molto positivo, l’incontro è solo l’inizio di un percorso condiviso, con l’obiettivo comune di rendere sempre più attrattivo il nostro straordinario territorio. Abbiamo esaminato insieme alcune ipotesi su cui torneremo ad aggiornarci nei prossimi giorni con l’auspicio di poter arrivare presto a una soluzione. Ho portato sul tavolo anche il tema del Palaturismo e dell’ex sede IAT a Montegrotto Terme, oltre all’ex sede della nostra associazione ad Abano, altre tre strutture di proprietà della Provincia al momento chiuse, ma su cui si sta lavorando per arrivare a un recupero e a una riapertura».