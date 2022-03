Provincia e Ordine degli ingegneri: sinergia in vista dell'arrivo dei fondi del Pnrr

Il vicepresidente della Provincia di Padova Daniele Canella, con delega all’urbanistica, ha incontrato il presidente dell’Ordine degli ingegneri Riccardo Schvarcz la mattina di mercoledì 16 marzo.

L'incontro

«È l’inizio di un percorso – ha sottolineato Canella – che ha l’obiettivo di aprire un dialogo con tutti gli Ordini professionali e tecnici, per avviare una fase iniziale di ascolto, ma successivamente di operatività per capire le esigenze delle categorie professionali. Parallelamente la Provincia intende collaborare per trovare delle soluzioni congiunte soprattutto per i piccoli comuni che in questo momento stanno attraversando una grande emergenza in termini di professionalità. A causa del blocco delle assunzioni, molte Amministrazioni si trovano oggi senza personale e manca il turn over soprattutto per le figure tecniche. Questo problema causato una difficoltà nella gestione dei progetti e dei possibili finanziamenti che si potrebbero realizzare anche con il Pnrr. Per questo la Provincia intende attivarsi, perché non è possibile perdere questa opportunità, dobbiamo realizzare opere lungimiranti e durature, dobbiamo rimanere legati al futuro e non farci trovare impreparati rispetto alle sfide che una economia globale ci chiede in termini di infrastrutture viarie e tecnologiche». Il presidente Schvarcz ha espresso massima disponibilità e collaborazione in questi termini per portare un contributo fattivo, valore e innovazione al territorio e sostenere gli enti in difficoltà.