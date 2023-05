Spi Cigl, il sindacato dei pensionati con gli studenti accampati al Bo: «Siamo al loro fianco»

Da Milano a Roma passando per Padova ad altre città italiane: gli studenti dormono ormai da giorni nelle tende posizionate davanti alle Università per protestare contro il caro-affitti.

Alessandro Chiavelli, segretario generale dello Spi Cgil, ha deciso di scrivere una lettera aperta dopo aver incontrato a Palazzo Bo i ragazzi in presidio contro il problema degli affitti sempre più onerosi:

«La lotta di questi ragazzi e queste ragazze è giusta e riguarda sia i giovani studenti che i giovani lavoratori, oggi esclusi dalla possibilità di vivere e di farsi una famiglia in città. Ormai le città sono per persone abbienti e facoltose, per élite che relegano anche la fascia media fuori le “mura“. È una battaglia che parte dai più giovani e da chi studia ma che parla anche a chi lavora e magari ha una famiglia e in questo momento non ha alcuna possibilità di permettersi una casa dove stare, emanciparsi e vivere liberamente. Il segno di un forte malessere generazionale che prende la forma della protesta collettiva. Ci sono i milioni di pensionati e di persone anziane a cui ci rivolgiamo e che rappresentiamo, c’è la nostra idea di una profonda riforma del welfare pubblico e universale, c’è lo sguardo sempre rivolto al futuro e alle nuove generazioni. In un paese che ha sempre maggior bisogno di personale qualificato, a questi problemi, che affliggono da anni studenti e famiglie, non se è mai data una risposta soddisfacente. Anzi ogni anno perdiamo tanti giovani, che dopo svariati sacrifici personali e familiari e raggiunta la laurea, cercano in altri paesi risposte lavorative certe ed economicamente soddisfacenti che qui non trovano nemmeno dopo anni di precariato umiliante, spesso decennale. Il Sindacato dei Pensionati sostiene la giusta rivendicazione degli studenti e chiede al Governo che crei le condizioni per superare queste difficoltà garantendo quello che un paese civile deve assicurare al proprio futuro: stanziare risorse che garantiscono il diritto allo studio pubblico e universalistico ai propri giovani e alle loro famiglie. Occorre sostenere la loro battaglia perché il diritto allo studio è anche il diritto ad avere una casa dignitosa. A questi ragazzi e a queste ragazze va il nostro ringraziamento e il nostro sostegno per aver sollevato un problema generale fortemente sentito da tante persone, con la speranza che non disperdano tanta energia ma che continuino e insistano. Non possiamo retrocedere ai tempi nei quali la scuola era solamente appannaggio dei ricchi».