Scontri in via Melette, 11 indagati per occupazione abusiva degli alloggi Ater

Indagati per occupazione abusiva. Dopo gli scontri di mercoledì causati dallo sgombero in via Melette, undici attivisti dell’area antagonista che avevano occupato gli alloggi nel quartiere Palestro sono stati iscritti nel registro degli indagati. Ora sono al vaglio anche le immagini degli scontti, da cui potrebbero scattare anche le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Piantedosi

Sugli sgomberi è intervenuto anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: «Ringrazio il prefetto di Padova e le forze di polizia per l’operazione di sgombero di quattro appartamenti Ater occupati abusivamente da gruppi antagonisti, dove sono stati rinvenuti numerosi oggetti atti ad offendere. Sono vicino agli operatori di polizia rimasti feriti», ha proseguito il titolare del Viminale ribadendo «la ferma condanna di ogni episodio di violenza nei confronti di appartenenti alle forze dell’ordine e la necessità di proseguire con determinazione il percorso di ripristino della legalità anche per evitare che immobili occupati abusivamente possano diventare luoghi per organizzare azioni di contestazione violenta».

Ater

«Non tolleriamo chi usa la violenza e non possiamo nemmeno accettare le parole di coloro i quali, in queste ore, hanno deciso di prendere le difese di chi ha infranto la legge occupando abusivamente degli alloggi che, presto, verranno riconsegnati ai cittadini aventi diritto, così come stabilito dalla graduatoria - commenta il Presidente Ater, Tiberio Businaro - .Le politiche abitative nulla hanno a che fare con l’illegalità e l’abusivismo, chi difende situazioni come quella che si è venuta a creare in via delle Melette evidentemente non ha realmente a cuore il destino delle famiglie che, rispettando le regole e la legge, sono in attesa di avere un alloggio. Servono maggiori risorse questo è evidente ma è giusto ricordare che la cosiddetta emergenza abitativa non è una nostra competenza. C’è da dire però che stiamo mettendo in campo il massimo sforzo per garantire un numero sempre più importante di immobili”– conclude Businaro - “da inizio 2022 abbiamo assegnato 227 alloggi e altri 167 sono disponibili ai Comuni per essere assegnati. Per quanto riguarda gli alloggi sfitti che necessitano di lavori per essere riutilizzati, nonostante il periodo congiunturale economico l’Azienda sta effettuando enormi sforzi per contrastare la forte emergenza abitativa: oggi le unità interessate sono 808 di cui 425 già programmati e finanziati (per 140 immobili i lavori sono già partiti) i restanti 383 alloggi invece necessitno di una copertura finanziaria per la quale il Consiglio di Amministrazione sta ragionando con l’obiettivo di azzerarli nel corso del prossimo anno»