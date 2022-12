Inflazione alle stelle, Bertin: «Ora serve subito una moratoria sugli affitti»

Obbligatorio copiare. Da Francia, Germania e Spagna che hanno messo un tetto massimo all'indicizzazione applicabile ai contratti di locazione per gli immobili commerciali. «Perchè l'inflazione rischia, aumentando il costo degli affitti, di diventare letale per un gran numero di imprese» dice il presidente di Confcommercio Ascom Padova, Patrizio Bertin.

Inflazione

Bertin ha raccolto le preoccupazioni di diversi colleghi che, con un'inflazione a ridosso del 12%, rischiano di vedersi aumentare i canoni d'affitto come previsto dall'aumento Istat per gli affitti commerciali. La classica goccia che fa traboccare un vaso già colmo di aumenti delle materie prime, dei trasporti, del calo dei fatturati e via di questo passo.

«Qui, subito, serve una moratoria - dichiara il presidente - che blocchi adeguamenti che sarebbero insopportabili per centinaia di aziende. Poi, se la crisi dovesse protrarsi nel tempo, forse bisognerebbe mettere mano agli attuali modelli contrattuali». Già adesso l'incidenza del costo degli affitti rispetto al volume d'affari delle imprese è schizzato verso l'alto: dal 18% al 22,2% nell'abbigliamento; dal 12% al 12,6% nella ristorazione. «Senza contare - aggiunge Bertin - che l'affitto non più sopportabile è la causa di gran lunga maggiore della cessazione delle attività. Se poi consideriamo che l'affitto riguarda la stragrande maggioranza degli esercizi è facile comprendere come la partita sia decisiva». Da qui l'appello dell'Ascom Confcommercio di Padova al governo perchè prima della fine dell'anno, in un qualche provvedimento all'esame del Parlamento, inserisca la moratoria sugli affitti.