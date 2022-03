Inflazione, Bertin: «Va tenuto conto anche dell'aumento dei costi dell'energia»

«L’attenzione è sempre rivolta al pane e ai prodotti alimentari ma, come quel proverbio cinese che recita, “Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito”, non si tiene nella dovuta rilevanza che a spingere l’inflazione è soprattutto il costo dell’energia». Il presidente dell’Ascom di Padova, Patrizio Bertin, non minimizza l’impatto dell’inflazione registrata dai dati diffusi dal Comune di Padova, ma sottolinea che il problema è più a monte che non a valle.

L'inflazione

«Nel momento - evidenzia - in cui l’energia elettrica aumenta in un mese dell’11% e in un anno del 76,1%, il gas cresce in un mese dell’1,9% e in un anno del 69,7% ed i carburanti del 4,7% nel mese e del 24,9% è difficile che poi, a cascata, non aumenti anche tutto il resto. Semmai la sorpresa è quella di vedere i listini ritoccati molto meno». Il pane, indice di raffronto, aumenta dello 0,6% nel mese e del 5,9% nell’anno, mentre la frutta aumenta dell’1% da gennaio a febbraio e del 4% nell’arco dei dodici mesi oggetto della rilevazione. Aumenti contenuti per abbigliamento (0,1% nel mese e 2,3% nell’anno) e calzature (0,2% e 1,1%) e, in qualche caso, com’è quello degli apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici, si scende dello 0,5% nel mese e del 4,8 nell’anno. «Fino a quando l’energia costerà così tanto – conclude il presidente dell’Ascom – è naturale che, in qualche misura, seppur molto ridotta, si cerchi di recuperare il maggior esborso, anche perché aumenti generalizzati avrebbero l’effetto di ridurre ancora di più i consumi già al lumicino. O si mette un freno ai costi dell’energia o l’inflazione continuerà a falcidiare i redditi delle famiglie e, con essi, i consumi».