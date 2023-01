Inflazione alle stelle, Ascom: «Colpa dei costi dell'energia. Sono i più alti d'Europa»

«L’inflazione ha un nome: si chiama energia». All’indomani della diffusione dei dati padovani relativi all’indice dei prezzi, il presidente dell’Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin, torna sull’argomento. «Non tanto per sottolineare – precisa – che abbiamo un’inflazione sopra media nazionale (11,8% contro l’11,6%), che siamo, purtroppo, primi in Veneto e 14esimi in Italia, quanto piuttosto per sottolineare che in questi mesi ci ha salvati un turismo molto “autoctono” (solo un risicato 7% ha scelto vacanze all’estero), ma che se andiamo avanti di questo passo i nostri competitor avranno vita facile».

Prezzi più alti d'Europa

E il perché è presto detto: nonostante gli interventi del governo per l'energia elettrica, l'Italia continua ad avere prezzi più alti. Rispetto la Francia (i dati sono dell’Ufficio Studi di Confcommercio) è più del doppio, perché lì si è deciso di applicare un freno all'aumento delle tariffe. Lo stesso è accaduto in Spagna e in Germania. «Il governo deve fare di più - continua Bertin - perché le imprese del terziario risultano pesantemente svantaggiate, con differenze sulla spesa annuale dell'ordine di quasi 100mila euro per un albergo di medie dimensioni, il 127% in più della Francia, una situazione che interessa anche tutte le altre attività commerciali. Per cui mi chiedo come le nostre imprese del turismo possano competere con la Francia che invidiamo per essere la prima destinazione per arrivi nel mondo, ma anche rispetto a Germania e Spagna noi paghiamo bollette più salate nell’ordine del 30 e dell'80%».

Energia

Ma non c’è solo il turismo. Sul tema energia è vero che si sterilizzano gli oneri di sistema, ma alle sole utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW, escludendo gran parte del sistema produttivo. E poi si tratta di interventi riferiti al solo primo trimestre del 2023. «A questo punto è evidente - conclude il presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova - che serve una proroga, almeno fino alla fine dell’anno, della maggior tutela di prezzo per le forniture di energia elettrica delle microimprese, introducendo, contemporaneamente, la possibilità di un ammortamento di lungo periodo dei costi energetici».