Padova, l'inflazione tocca un nuovo record in città: +6,6%, mai cosi alta

Un nuovo record: i dati definitivi del mese di febbraio 2022 relativi all'inflazione in città parlano di una variazione tendenziale annua (dunque rispetto a febbraio 2021) del +6,6%, mentre quella congiunturale mensile è pari a +1%.

I dati

Lo scorso mese - come riporta l'Ufficio Prezzi del settore Programmazione Controllo e Statistica del Comune di Padova - le variazioni tendenziali e congiunturali erano rispettivamente del +5,5% e +1,7%, ma le percentuali cittadine di febbraio sono superiori a quelle nazionali dato che l'Istat comunica che la variazione tendenziale annua a febbraio 2022 è +5,7% e quella congiunturale mensile +0,9%. A influire maggiormente sono i costi per abitazione, acqua, elettricità e combustibili: in questo caso la variazione a Padova rispetto allo scorso mese è +2,9% mentre rispetto allo scorso anno addirittura del +27,2%.