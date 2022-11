L'inflazione a Padova supera il 12%. Situazione sempre meno sostenibile per imprese e famiglie

L'inflazione in città continua a salire e oggi è al +12,1%, mentre quella congiunturale mensile è pari a +3%. A livello nazionale l'Istat comunica che la variazione tendenziale (annua) è +11,8% e quella congiunturale (mensile) +3,4%. «Un’inflazione al 12 e passa per cento non è una statistica, è un problema enorme». Senza troppe mezze misure, il presidente di Confcommercio Ascom Padova, Patrizio Bertin, commenta i dati sull’inflazione di ottobre a Padova.

I costi

«Un costo dell’energia che, in un solo mese – continua il presidente – aumenta del 22,2% e in un anno del 54,8, è un macigno che pesa sull’intero sistema produttivo e commerciale. Ovviamente, a cascata, segue tutto il resto con l’alimentare che supera il 15% ed è un problema per le famiglie». Ma Bertin ci tiene a fare anche dei distinguo.«Non vi è dubbio che esistano sacche di speculazione come esistono sacche di “resilienza”. E’ il caso del pane che aumenta sì del 17,6% o dei prodotti di pasticceria che salgono del 13,8%, ma tutto questo a fronte dei costi dell’energia di cui abbiamo detto e della farina che cresce del 24,8%. Questo significa che il commercio sta assorbendo una parte significativa degli aumenti. Un trend che non potrà durare a lungo e che il governo deve contrastare con ogni mezzo».