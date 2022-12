L'influenza ha già colpito più di 400mila veneti: «Massima attenzione alla prevenzione»

I tecnici della Direzione regionale Prevenzione hanno commentato i risultati del report settimanale stilato attraverso i dati del sistema di sorveglianza epidemiologica del contagio, nell’ambito della rete Influnet. «L'incidenza dell'influenza resta ancora a valori molti alti – commentano - anche se si conferma un iniziale calo, che risulta più marcato per le classi di età pediatriche, mentre l'incidenza resta pressoché stabile rispetto alla settimana precedente nelle fasce di età adulte e anziane. Per tale ragione è necessario mantenere massima attenzione alle misure di prevenzione e di igiene respiratoria per tutelare in particolare la salute delle persone anziane e di quelle più fragili. Nelle prossime settimane sarà possibile valutare se il calo dell'incidenza proseguirà in maniera significativa o se si rimarrà su valori sostenuti per un periodo di tempo prolungato».

Nell’ultima settimana in Veneto sono 62.818 (contro i 68.013 della scorsa) i casi stimati di influenza stagionale per un totale complessivo da inizio stagione stimato di 405.453. L’incidenza generale è pari a 12,94 casi per mille abitanti, contro i 14,01 casi per mille abitanti della scorsa settimana. La fascia di età più colpita è quella dei bambini da 0 a 4 anni con 36,67 casi per mille, seguita da quella tra i 5 e i 14 anni con 16,93 casi per mille. Incidenza inferiore tra i cittadini tra i 15 e i 64 anni che fanno registrare 11,22 casi per mille, di molto inferiore in quelli con più di 65 anni con 4,44.

La sintomatologia si manifesta con febbre, brivido, tosse, mal di gola, cefalea, dolori muscolari, astenia, naso chiuso e/o naso che cola. Il virus influenzale può indebolire temporaneamente il sistema immunitario, anche in soggetti giovani e sani, e può favorire la comparsa, insieme all'influenza, anche di infezioni batteriche contemporanee quali bronchiti, otiti, polmoniti e sinusiti.