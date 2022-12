Negozi come infopoint di Padova Urbs picta, anche Ascom aderisce al progetto

Confcommercio Ascom Padova aderisce alla campagna pubblicitaria promossa dal Comune per far diventare i negozi della città Infopoint per il progetto Padova Urbs Picta.

Padova Urbs Picta

Il Comune sta incentivando questa iniziativa con la distribuzione di materiale pubblicitario, brochure e vetrofanie nei negozi del centro storico. Grazie alla realizzazione di una app ufficiale, Padova Urbs Picta, sarà possibile andare infatti alla scoperta degli affreschi del XIV secolo di Padova: un viaggio nel tempo tra i capolavori di Giotto e degli altri artisti del Trecento che hanno reso la città uno scrigno di arte e cultura e hanno consentito alla nostra città di diventare patrimonio Unesco. Sarà sufficiente inquadrare il Qr code presente nel volantino per scarirare l’app gratuita e visitare gli otto luoghi patrimonio Unesco accompagnati da una guida vocale che consente di apprezzare i cicli affrescati del Trecento a Padova: Giotto e la Cappella degli Scrovegni, la Reggia Carrarese, la Basilica del Santo, l’Oratorio di San Giorgio, l’Oratorio di San Michele, Palazzo della Ragione, la Chiesa degli Eremitani e il Battistero della Cattedrale. Per ricevere il materiale indicato e qualificarsi come Infopoint è sufficiente contattare gli uffici di Confcommercio Ascom Padova scrivendo a sindacale@ascompd.com e indicando il nome del negozio e del referente e la mail di riferimento.