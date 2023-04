Infortuni sul lavoro, Gerotto (Ance Padova): «Cantieri non a norma, dati preoccupanti»

«Questi dati sono anche la riprova di quanto siamo andati dicendo negli ultimi anni; ovvero che non era accettabile vedere nascere tante piccole imprese improvvisate perché incentivate dagli sgravi fiscali, bonus e superbonus che se da un lato hanno favorito il settore, dall’altro hanno creato tante turbolenze e difficoltà alle imprese serie e strutturate. Questo l’abbiamo sempre denunciato e sottolineato in ogni occasione e questi dati di aumento del lavoro precario e insicuro, infortuni, cantieri pericolosi e irregolari e aziende che falliscono in un batter d’occhio ci confermano che avevamo ragione»: così Alessandro Gerotto, presidente di Ance Padova, commenta i dati degli infortuni sul lavoro dello Spisal padovano.

Infortuni sul lavoro

Aggiunge Gerotto: «L’Associazione nazionale costruttori edili di Padova sta investendo fortemente nella Scuola Edile proprio per formare futuri imprenditori, collaboratori e lavoratori per le nostre aziende e stiamo anche facendo uno sforzo innovativo per aiutare a cambiare mentalità: davanti a noi non c’è solo la transizione dell’Ecologia integrale, ma anche la transizione a forme di lavoro più di qualità, meglio protetti e soddisfacenti. E’ un cambio che deve coinvolgere tutta la società non solo le aziende. Certamente sono meravigliato davanti a queste cifre: su 900 cantieri edili controllati, ovvero 1.697 imprese, quasi il 30% sono risultati non a norma. E mi preoccupa ancora di più il fatto che i verbali di contravvenzioni nel nostro settore siano raddoppiati in un anno. Ma va anche sottolineato che si tratta di un dato che si presta a una lettura sfaccettata perché si stanno comparando periodi di pandemia e post-pandemia e tutti sanno che la ripresa dell’attività edilizia, con immissione nel settore di tante aziende poco strutturate, dopo il disastro dovuto al fermo Covid, è avvenuto proprio in questi anni. Lo stesso rapporto dello Spisal sottolinea che in provincia di Padova il numero di eventi ha mostrato un calo continuo dopo il picco di oltre 9.000 casi del 2018 (+18% rispetto al 2017), con la maggiore riduzione che si è registrata nel 2020 (-8,6% rispetto al 2019). Non solo, ma nel comparto Costruzioni il fenomeno infortunistico, dal 2017 a oggi, si è ridotto all’incirca del 26%. E Padova, negli ultimi 5 anni, è la provincia veneta con il risultato migliore: -18,5% di infortuni avvenuti in occasione di lavoro (stradali e non stradali). Dunque se alziamo lo sguardo e osserviamo gli andamenti di medio e lungo periodo dovremmo dire il contrario di quanto si va dicendo oggi: ovvero che gli infortuni sul lavoro stanno diminuendo».

Ance Padova

Conclude Gerotto: «A mio avviso non è solo sui numeri che fotografano un solo istante sui quali dobbiamo ragionare. I problemi da risolvere sono più complessi. Domani (28 aprile) è la giornata mondiale del Lavoro e fra qualche giorno festeggeremo il Primo maggio. Dobbiamo fare in modo che queste giornate siano l’occasione per rendere il lavoro dell’imprenditore, dei suoi collaboratori, dei lavoratori degno dei nostri ideali di libertà, autonomia e solidarietà. Anche un solo infortunio, anche un solo morto sul lavoro sono un dramma inaccettabile e dobbiamo fare in modo che non avvengano. Tutti, dopo il lavoro, hanno il diritto di tornare a casa dalle proprie famiglie. Proprio in questi giorni sono entrati in vigore due nuovi decreti contro il lavoro nero ed è stato istituito il Comitato Nazionale di prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso del quale faranno parte anche rappresentanti imprenditoriali e sindacali. La strada è giusta, ma per arrivare a ‘zero infortuni’ dobbiamo cambiare mentalità e fare tanta informazione e formazione. Noi ci siamo e l’investimento nella nostra Scuola Edile ne è la prova. Formazione, formazione e ancora formazione».