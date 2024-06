Anche il mondo dell'ingegneria agraria si batte contro il cambiamento climatico

Più di 280 ricercatori con oltre 230 lavori presentati, 16 gli Atenei coinvolti con vari Enti di ricerca italiani e 10 Istituzioni aziendali: sono questi i numeri del convegno dell’AIIA - Associazione Italiana di Ingegneria Agraria che per la prima volta dal 1957, anno in cui è stata fondata, si terrà a Padova, organizzato dal Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali - TeSAF dell’Università di Padova. L’evento inizierà lunedì 17 giugno 2024 alle ore 14 in Aula Magna a Palazzo del Bo (via VIII Febbraio, 2 Padova) e continuerà il 18 e il 19 giugno nelle sale di Padova Congress della Fiera di Padova (via Niccolò Tommaseo, 59 Padova).

«Si tratta di un’occasione importante – afferma il prof. Luigi Sartori, del comitato organizzatore del convegno e docente di Tecnologie digitali e meccanizzazione in agricoltura dell’Università di Padova - per lo scambio di esperienze e risultati delle ricerche tra gli studiosi nei settori dell’idrologia e idraulica agraria, delle costruzioni rurali e territorio agro-forestale, delle macchine agricole, forestali e del verde, dell’energetica e la digitalizzazione applicata in agricoltura e rappresenta un qualificato ed esclusivo palcoscenico per valorizzare e far conoscere le innovazioni tecniche e tecnologiche di prodotti o di processi da parte di aziende, enti, società che operano in questi settori. Tutti i partecipanti sono chiamati a discutere e riflettere sul ruolo dell’Ingegneria Agraria nel promuovere e sviluppare la resilienza per mitigare il cambiamento climatico all’interno dei sistemi agricoli, agroalimentari e forestali. La difesa del suolo e il controllo delle acque in scenari meteorologici estremi, le tecnologie digitali sostenibili e circolari applicate al comparto produttivo agricolo, zootecnico e nell’industria agro-alimentare, la transizione energetica, e le evoluzioni in merito all’edilizia, alla pianificazione e progettazione del territorio e del paesaggio rurale sono tutte tematiche attualissime e di importanza strategica sulle quali si confronteranno gli studiosi presenti».