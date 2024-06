Il gruppo di Ingegneria chimica del Bo compie 50 anni

Lunedì 10 e martedì 11 giugno l’Archivio Antico di Palazzo Bo dell’Università di Padova ospiterà due giornate di celebrazioni per i 50 anni dalla fondazione del GRuppo di Ingegneria Chimica dell’Università (GR.I.C.U.), che ha lo scopo di promuovere e coordinare gli studi nel campo dell’Ingegneria Chimica e di Processo relativamente ai suoi aspetti teorici, sperimentali, applicativi e didattici nella prospettiva di sviluppo sociale ed economico del Paese. Le celebrazioni dei 50 anni dalla fondazione del GRICU rappresentano l’occasione per ripercorrere la storia dell’Associazione e per tracciare momenti e fasi di particolare rilievo dello sviluppo della comunità accademica dell’ingegneria chimica italiana.

I 50 anni

Martedì 10 giugno l’evento si aprirà alle 14.00 con i saluti istituzionali di Piero Salatino, Presidente GRICU, Daniela Mapelli, Rettrice dell’Università di Padova, Fabrizio Dughiero, Direttore del dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Ateneo patavino e Giorgio Veronesi, membro della European Federation of Chemical Engineering (EFCE) e dell’Associazione Italiana Di Ingegneria Chimica (AIDIC). Il convegno proseguirà con una retrospettiva storica dei 50 anni di GRICU e uno sguardo al futuro nell’ottica della formazione dei professionisti del domani. I temi oggetto di discussione saranno l’evoluzione dei curricula nell’equilibrio tra formazione verticale e cultura interdisciplinare, l’attrattività e la visibilità della formazione professionale in ingegneria chimica e la sua promozione, la formazione dell’ingegnere chimico nell’era digitale, l’evoluzione delle metodologie didattiche.

Le visite guidate

Mercoledì 11 giugno, sempre nell’Archivio Antico di Palazzo Bo, l’Assemblea GRICU si riunirà a partire dalle ore 9.00; al centro di un dibattito – aperto al pubblico – tra soggetti coinvolti in ruoli di pianificazione e di indirizzo della ricerca sarà il contributo dell’ingegneria chimica alle grandi sfide contemporanee, soprattutto alla ricerca nazionale e internazionale e in particolare alle “transizioni” in atto. Durante i due giorni del convegno sono previste visite guidate di Palazzo Bo. Le celebrazioni dei primi 50 anni di GRICU rappresentano un’occasione di analisi delle prospettive dell’ingegneria chimica nel quadro dei fabbisogni e delle sfide della società: la comunità accademica dell’ingegneria chimica ha infatti preservato nel tempo un approccio interdisciplinare, divenendo spesso protagonista in processi di elaborazione tecnico-scientifica di diverse aree disciplinari, non necessariamente limitati all’ambito tecnologico.

Ingegneria chimica

L’ingegneria chimica è in grado di approcciare i problemi su una molteplicità di scale, da quella nanometrica propria dei sistemi molecolari alla scala globale propria delle grandi sfide planetarie: GRICU50 costituirà un’occasione di confronto e di riflessione sulle prospettive di sviluppo della didattica e della ricerca di ingegneria chimica italiana, stimolata dalla comunità accademica ma non circoscritta ad essa, per elaborare un bilancio e tracciare nuove linee di sviluppo, soprattutto a beneficio delle giovani generazioni.