Inizia la seconda fase della campagna di comunicazione del SIr3: «Spiegheremo passo passo i cantieri»

Il messaggio centrale della campagna è “la linea che unisce” e racconta l’impatto che il Sir3 e il sistema di trasporto Smart avranno sulla vita della città, rendendo più vicina ogni destinazione. Ci sono linee che dividono e linee che uniscono, migliorando concretamente la qualità della vita di chi non vuole arrivare stressato sul posto di lavoro, di chi vuole usare al meglio il proprio tempo libero senza rimanere bloccato nel traffico, di chi deve andare a prendere i figli a scuola o dei ragazzi che vogliono arrivare in classe puntuali, delle persone di ogni età che vogliono muoversi in autonomia, per fare acquisti o andare a trovare i parenti. Tutti beneficeranno delle nuove linee cosicchè avremo una città più efficiente, moderna e sostenibile, ma anche una comunità più coesa.

La campagna di promozione

La campagna integrata e multicanale raggiungerà chi vive e lavora a Padova mediante differenti canali: dalle affissioni a un volantino informativo che nei prossimi giorni sarà distribuito alla cittadinanza, a contenuti digital di informazione, approfondimento e di servizio diffusi dai canali social @TramPadova. Su padovanet.it sono già oggi disponibili i materiali della campagna.

Le dichiarazioni di Ragina e Aps

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona commenta: «Nel messaggio del tram come linea che unisce leggo non solo l’idea di un trasporto pubblico che rende più efficienti tutti i nostri spostamenti, ma anche l’idea di un’idea di una Padova unita per raggiungere l’obiettivo di una città più sostenibile, efficiente, che guarda al futuro e mette al centro le persone, di cui il sistema Smart è uno dei simboli. Con questa nuova fase di campagna ci siamo posti l’obiettivo di informare i cittadini passo passo sull’evoluzione dell’opera complessiva. Comunicare in maniera puntuale cantieri e fasi progettuali, ma anche cercare di entrare nei dettagli dell’opera e del suo significato. Utilizzeremo diversi strumenti, e nei prossimi giorni arriverà nelle case dei padovani un volantino che racconta il sistema Smart, il primo di una serie di approfondimenti che intendiamo condividere con la cittadinanza». Riccardo Bentsik per Aps Holding dichiara: “Un lavoro che parte da lontano, ma che solo da poco è entrato nel vivo delle operazioni. Come esige ogni opera di largo respiro che riguarda Aps, c’è lo stretto coinvolgimento dello staff dell’azienda e del Comune di Padova; così come fondamentale e serrato è il confronto con le imprese che stanno lavorando per la realizzazione della linea Sir3. Quando si realizza un’infrastruttura del genere, che per forza di cose causerà qualche disagio in vista di un importante beneficio collettivo, è fondamentale informare i cittadini passo dopo passo. Nei prossimi anni intendiamo lavorare con questo obiettivo, nella massima trasparenza: un obbligo cui non ci si può sottrarre quando si tratta delle grandi trasformazioni che interessano la nostra città»