Siccità, inizia la pulizia dei canali e il controllo sugli scarichi abusivi da parte di Acegas

Il Tavolo Tecnico permanente sull’emergenza siccità si è riunito anche questa mattina. La situazione dei canali come previsto è sempre più critica e diventa complicato anche svolgere le azioni di rimozione delle carcasse di pesci ma soprattutto di salvataggio dei pesci ancora vivi. Con la presenza anche di AcegasAPSAmga, questa mattina si è discusso di svolgere, nei prossimi giorni, un accurato monitoraggio per poter procedere con un’intensa pulizia dei canali. Il monitoraggio programmato con AcegasAPSAmga prevede, come prima fase, un’attenta analisi del Canale Santa Chiara, dall’Ospedale alla Questura, per verificare anche la regolarità degli scarichi. Per quanto riguarda la situazione dell’impianto d’incenerimento rifiuti di San Lazzaro ad oggi il livello dell’acqua è tra i 10 e i 15 cm, con una previsione di calo di circa 2-3 cm al giorno. Si prevede quindi la chiusura dell’impianto entro la settimana, salvo fenomeni piovosi che potrebbero far migliorare la situazione.

Micalizzi

Il vicesindaco con delega alle acque fluviali Andrea Micalizzi spiega: «Stiamo unendo le forze e lavorando fianco a fianco con tutti gli enti coinvolti per affrontare una situazione mai vista a Padova. L’urgenza di queste ore riguarda gli aspetti di carattere igienico sanitario, per questo le verifiche che stiamo svolgendo in queste ore sulla regolarità degli scarichi nei fiumi e nei canali sono molto importanti»

Ragona

L’assessore all’ambiente Andrea Ragona sottolinea: «Andiamo avanti ogni giorno a coordinarci e passo passo a definire le azioni da mettere in campo. Come sappiamo la siccità e acqua stagnante i corsi d’acqua acuiscono anche il problema delle zanzare; infatti oggi è stata anche pubblicata una nuova ordinanza relativa alle zanzare, nella quale, a differenza di quella in vigore fino a oggi, viene indicato esplicitamente ai cittadini di utilizzare i prodotti repellenti, in particolare nelle ore serali, per difendersi dalla diffusione del virus West Nile e a tutti gli organizzatori di eventi privati, quali parrocchie o associazioni, di rivolgersi al Comune in caso di rilevata necessità di disinfestazione».