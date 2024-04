Iniziati i lavori sulla linea 5 delle Bicipolitana: si parte da via Sorio fino al cavalcavia

Iniziati i lavori per la nuova pista ciclabile di Via Sorio. Si tratta di un progetto finanziato per oltre 600 mila euro, parte della linea 5 della Bicipolitana “Colli”, che coinvolgerà tutta Via Sorio, dalla rotonda nei pressi di Porta San Giovanni fino ai piedi del cavalcavia Brusegana. La realizzazione completa della pista richiederà all’incirca un anno di lavoro, senza modifiche per la viabilità.

Il progetto

L’intervento che si sviluppa sul lato destro della strada da P.le San Giovanni all’ aeroporto, prevede l’allargamento del marciapiede, che andrà quindi ad ospitare una pista ciclabile su sede sopraelevata, a livello del marciapiede stesso. Ciò, oltre a garantire una maggiore sicurezza, permetterà anche un passaggio più agevole per pedoni e biciclette e, grazie al restringimento della carreggiata, velocità di scorrimento degli autoveicoli più controllate. Le sedi rientrate di fermata degli autobus saranno mantenute, senza quindi creare intralcio alla circolazione.

Le parole di Micalizzi

«Continua l’impegno dell’amministrazione per rendere Padova una delle capitali italiane della ciclabilità - dichiara il vicesindaco, Andrea Micalizzi - .Con questo progetto in Via Sorio aggiungiamo un tassello fondamentale per realizzare la Bicipolitana padovana, e ci ricongiungiamo ai lavori per le ciclabili che abbiamo già effettuato presso Porta San Giovanni, Via Orsini e che proseguono in Via Volturno. Padova diventa ogni giorno sempre più percorribile in bicicletta, grazie a piste sicure e accessibili».