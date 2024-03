Partiti gli sfalci in tutti i quartieri, Bressa: «Vogliamo mantenere standard altissimi»

Con l’arrivo della bella stagione, il Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana ha dato il via ai regolari interventi di manutenzione del verde pubblico cittadino: alberi, verde orizzontale, cigli stradali, verde indesiderato, etc. In particolare, tale manutenzione si esplica in una serie di attività: sfalcio dell’erba nei parchi, giardini, piazze erbose, aree cani e parchi giochi; sfalcio nelle aree verdi, aiuole stradali, spartitraffico, scarpate, argini; spollonature degli alberi stradali e delle aree verdi; potatura di siepi e arbusti; piccoli interventi manutentivi relativi a: arredi, impianti di irrigazione, piante ornamentali e spontanee; trattamenti fitosanitari, rimozione di erbe infestanti.

La manutenzione è affidata a ditte specializzate vincitrici di accordi quadro di durata quadriennale, che operano nel rispetto dei “Cam – Criteri ambientali minimi” relativi alla gestione del verde pubblico, utilizzando le tecniche più idonee a svolgere i vari servizi in maniera efficiente, occupandosi dello smaltimento finale delle ramaglie e degli altri rifiuti vegetali generati dalle attività manutentive stesse. Dove possibile, inoltre, vengono adottate tecniche innovative di taglio come il mulching, che consiste nello sminuzzare ripetutamente i frammenti d'erba tagliata e lasciarli sul prato in modo da concimare e fornire acqua ed elementi naturali al terreno.

Le operazioni di manutenzione seguono un calendario di massima presto consultabile su Padovanet, suddiviso per quartieri, soggetto a variazioni in base al tempo atmosferico, alle esigenze delle ditte interessate o a cause di forza maggiore. Il principio guida delle attività è quello del mantenimento di standard qualitativi rigorosi. Per questo motivo la situazione del verde orizzontale in città è continuamente monitorata al fine di programmare gli interventi in base alla crescita vegetativa, a sua volta influenzata dalle condizioni di luce, temperatura e precipitazioni atmosferiche.

Le ditte

Le ditte che si occupano della gestione del verde orizzontale sono quindi sempre attive sul territorio, al fine di garantire in tutta l’area urbana situazioni prive di pericoli, rischi sanitari e fastidiosi inestetismi. Ricordiamo infine che per segnalare eventuali situazioni di criticità e richiedere interventi relativi al verde pubblico è sempre possibile contattare il Pim - Pronto interventi manutenzioni, un servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 12:30, raggiungibile via telefono (049-7445959) o via email (pim.padova@comune.padova.it).

L'assessore Bressa

L’assessore al verde Antonio Bressa commenta: «Siamo partiti con il piano sfalci per questa stagione con squadre in tutti i quartieri, pronti a intensificare ulteriore ulteriormente l’attività che ora si interromperà solo nei giorni di pioggia. L’obiettivo è quello di mantenere alti standard di cura di tutte le nostre aree così importanti e apprezzate dai cittadini. Solo per lo sfalcio dell’erba il Comune investe ogni anno circa 2,8 milioni di euro a testimonianza dell’attenzione che questa amministrazione ha voluto porre alle manutenzioni ordinarie che rendono bella e vivibile la nostra Padova».