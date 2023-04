Medicina, all'ateneo padovano iniziati i test per oltre tremila studenti

Oggi, giovedì 13 aprile, nella sede del Clla (Centro linguistico di Ateneo) in via Venezia 16 a Padova e nell’ex sede Fiat sempre di via Venezia i futuri camici bianchi si sono cimentati sul nuovo test di Medicina - Chirurgia e Medicina Veterinaria. Molte le novità, la prima è che saranno disponibili due finestre annuali per affrontare la prova (dal 13 al 22 aprile e poi dal 15 al 25 luglio). La seconda riguarda la modalità di svolgimento: il Test online CISIA cioè un test di valutazione delle conoscenze in ingresso ai corsi di laurea, erogati online nelle aule informatiche delle sedi universitarie. La prova garantirà “equità, imparzialità e soprattutto ripetibilità”. Un’ultima particolarità consiste nella possibilità di sostenere la prova anche per chi ancora frequenta la quarta superiore, fermo restando che l’iscrizione vera e propria avverrà a diploma ottenuto. Non solo, siccome ogni singolo test erogato è diverso, dopo quindici giorni sarà disponibile il punteggio equalizzato della prova cioè parametrato sulle difficoltà delle domande.

Il Bo

L’Università di Padova in questa prima sessione di test (13-22 aprile) ha ricevuto in totale 3.391 (2.685 di Medicina e 706 di Veterinaria) domande di partecipazione: 2.401 femmine e 990 maschi. In particolare oggi erano iscritti alla prova, tra turno del mattino con convocazione alle 9.00 e pomeriggio dalle 14.15, 573 candidati (401 femmine e 172 maschi) distribuiti in 11 aule informatiche. La graduatoria finale sarà determinata dalla scelta (dal 31 luglio al 24 agosto) che ogni candidato farà circa la miglior prova sostenuta nell’anno e la personale classifica di preferenza tra università a cui iscriversi. Il Mur pubblicherà la graduatoria finale martedì 5 settembre.

L'accesso

Per l’accesso ai corsi di studio medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria (anno accademico 2023/2024) la struttura della prova comprende un totale di 50 quesiti risolvibili in 90 minuti. Nel dettaglio 7 sono di comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi con un tempo di compilazione di 15 minuti, 15 di biologia in 25 minuti, 15 di chimica e fisica sempre in 25 minuti, 13 di matematica e ragionamento in 25 minuti. Per l’accesso ai corsi di studio medicina veterinaria (anno accademico 2023/2024), la struttura della prova comprende sempre un totale di 50 quesiti risolvibili in 90 minuti. Sette di comprensione testo e conoscenze acquisite negli studi in 15 minuti, 12 di biologia in 20 minuti, 18 di chimica e fisica in 30 minuti, 13 di matematica e ragionamento in 25 minuti.