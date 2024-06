Invecchiamento attivo, al Musme l'iniziativa "Terza età" dedicata agli Over 65

Entra nel vivo l’iniziativa volta a veicolare conoscenze, messaggi e strumenti utili a favorire scelte salutari, realizzata dalla Regione del Veneto in collaborazione con la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e con il supporto del Musme Museo di Storia della Medicina di Padova.

Invecchiamento attivo

L’iniziativa è dedicata a un pubblico adulto over 65 e prevede due percorsi di approfondimento con visite guidate gratuite al Musme. Le attività dell’iniziativa sono infatti concepite ad hoc per approfondire i temi della conoscenza del cuore e del cervello, due organi che suscitano molta attenzione, soprattutto da una certa età in poi, in termini di prevenzione e cura. A tal proposito, il Musme, attraverso le sessioni intitolate “Harvey, Gallucci e la storia della cardiologia” e “Rita Levi Montalcini: comprendere il cervello” intende offrire un’interessante panoramica sull’anatomia del corpo umano, gli effetti dell’invecchiamento fisico e cognitivo, l’impatto degli stili di vita in termini di salute cardiovascolare, benessere e longevità. A promuovere l’iniziativa, facendola conoscere sul territorio saranno le nove Aziende Ulss del Veneto attraverso i rispettivi Dipartimenti di Prevenzione. A fare da cassa di risonanza, per coinvolgere i cittadini e le cittadine dai 65 anni in su, contribuiranno, inoltre, diversi stakeholder, dalla medicina territoriale alle farmacie, dai centri servizi agli enti parrocchiali, nonché l’Unione nazionale giornalisti pensionati (Ungp).

L'iniziativa

L’iniziativa vedrà coinvolti gli ultrasessantacinquenni al Musme e sarà suddivisa in due parti: una teorica, nelle sale del museo, sulla storia della conoscenza e dello studio di cuore e cervello; una laboratoriale, con i visitatori chiamati in prima persona a sperimentare, nei laboratori didattici, come sono fatti e come funzionano gli organi. Al termine di ognuno dei percorsi è previsto un feedback dai partecipanti, con un momento di domande e condivisione libera per favorire la partecipazione attiva e lo scambio nel gruppo, nonché la promozione di comportamenti salutari e informazioni utili sulle iniziative presenti nel territorio.

Regione Veneto

«Il tema dell’invecchiamento attivo – ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarina - è fondamentale. Come i dati ci dimostrano (in Veneto ci sono 1 milione e 200 mila anziani, 202 anziani su 100 bambini) sta cambiando la fotografia dei nostri territori e ci dobbiamo attrezzare, accompagnando le persone e mettendo in campo tutte le azioni possibili per far comprendere l’importanza della lotta alla sedentarietà, di una dieta sana, del contrasto alle cattive abitudini. In questo contesto cultura e informazione sono importanti per tenere attive le abilità cognitive e ritardare situazioni di decadimento: più riusciamo a tenere gli anziani attivi a livello fisico, cerebrale, nella vita di relazione, maggiori saranno i benefici non solo per le persone, ma per l’intera società».

Musme

Sottolinea Gerardo Favaretto, presidente di Fondazione Musme: «Per vocazione il Musme è una esperienza museale aperta a tutti e che cerca di dare opportunità a tutte le fasce d’età e, in generale, a tutte le persone motivandole alla conoscenza dei processi della salute e quindi alla cura di sé. Abbiamo concepito questa attività per coinvolgere i visitatori ultrasessantacinquenni, nella consapevolezza che la salute, così come l’attenzione ai corretti stili di vita, non hanno età e probabilmente con l’aumentare dell’età diventano ancora più preziose. Abbiamo proposto l’iniziativa alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione del Veneto che ha accolto positivamente l’idea agevolandone, la promozione attraverso le aziende sanitarie, ma anche la fruizione, dato che le visite guidate saranno gratuite per i partecipanti».

Visite guidate

Le visite guidate al Musme, offerte gratuitamente dalla Regione Veneto, saranno 3 per ognuna delle 9 Aziende Ulss e strutturate in piccoli gruppi. Al termine del percorso guidato, i tutor, opportunamente formati, illustreranno ai visitatori: il Portale digitale della Regione del Veneto che permette di trovare opportunità realizzate sul territorio da Aziende ULSS, Comuni & Enti Pubblici, Aziende & Privati per rendere più facili le scelte salutari: mangiare in modo equilibrato, muoversi di più, non fumare e ridurre il consumo di alcol e le iniziative delle singole Aziende Ulss a sostegno della prevenzione per cuore e cervello.

Info

Per info su date e iscrizioni:

AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI: dip.prevenzione@aulss1.veneto.it

AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA: segdipprevtv@aulss2.veneto.it

AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA: diprev@aulss3.veneto.it

AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE: dipprev.sandona@aulss4.veneto.it

AZIENDA ULSS 5 POLESANA: dipprev.ro@aulss5.veneto.it

AULSS 6 EUGANEA: dipartimento.prevenzione@aulss6.veneto.it o retesalute@aulss6.veneto.it

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA: dpre@aulss7.veneto.it

AZIENDA ULSS 8 BERICA: dipartimento.prevenzione@aulss8.veneto.it

AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA: dip.prevenzione@aulss9.veneto.it