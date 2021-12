Un Natale ricco di iniziative a Carmignano, il plauso dell'Ascom

«Molto soddisfatti». Condensa in un paio di vocaboli la sua soddisfazione per come il commercio di Carmignano di Brenta si è avvicinato al Natale. Daniela Scalera Forasacco è la fiduciaria dell’Ascom Confcommercio del comune della Destra Brenta ed il suo giudizio sulle iniziative messe in atto dal Comune con la collaborazione della Pro Loco e degli stessi commercianti carmignanesi, è particolarmente positivo.

Le iniziative natalizie

«La quarantina di appuntamenti che stanno caratterizzando la nostra comunità – ha detto la fiduciaria dell’Ascom Confcommercio – sono lo sbocco naturale di una collaborazione che stiamo sviluppando con l’amministrazione comunale grazie alla disponibilità del sindaco Eric Pasqualon e dell’assessore al commercio Iside Cervato. Le attività commerciali presenti nel nostro comune hanno tratto beneficio dalle iniziative messe in atto e, vista la qualità che le contraddistingue, non solo hanno potuto farsi meglio conoscere, ma anche farsi apprezzare. L’obiettivo che tutti stiamo perseguendo – conclude la fiduciaria dell’Ascom – è quello di trovare occasioni di promozione che si dispieghino durante tutto l’anno in modo che i consumatori trovino soddisfazione nel servirsi dei negozi di vicinato ai quali l’Ascom, anche in questi giorni, ha fatto riferimento con la campagna “Sottocasa mi conviene”, un utile stimolo a privilegiare i negozi del territorio che, con la loro presenza e con le luci delle loro vetrine, garantiscono sicurezza e donano vitalità».