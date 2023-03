Tram, è arrivata l'ora del primo vero cantiere a Voltabarozzo

Entro fine marzo al via i lavori per il Sir3. Si avvicina sempre di più l’avvio dei cantieri del Sir3 ed entro la fine del mese partiranno le prime operazioni. A gennaio sono state avviate le procedure per la bonifica bellica e indagine archeologica, e dopo le autorizzazioni ricevute da Genio Militare e Sovrintendenza si può avviare questa fase preliminare. Si tratta di interventi che verranno svolti soprattutto dove oggi non ci sono edificazioni o infrastrutture, quindi si parte dal capolinea di Voltabarozzo, dopo una prima pulizia dell’area e l’allestimento del “campo base” ovvero il quartier generale del cantieri, con container per uffici e deposito materiale.

Ragona

«Stiamo per entrare in una fase molto importante ed è nostra intenzione passo passo dare la massima diffusione a tutti gli step, per informare costantemente la cittadinanza sullo stato dell’arte dei lavori - dice l'assessore alla mobilità, Andrea Ragona - .Salvo imprevisti indipendenti dalla nostra volontà, entro la fine del mese daremo il via ai lavori e sarà un momento molto importante per l’intera città. Il primo passo di una Padova che cambia e grazie a Smart diventa più sostenibile ed efficiente»