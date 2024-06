Saldi estivi al via anche a Padova: le previsioni di Ascom

Esclusa la Provincia Autonoma di Bolzano - dove ogni Comune ha una data - ed esclusa la Provincia Autonoma di Trento (dove da anni è in vigore una norma che stabilisce che ogni esercizio sceglie quando farli per un arco di tempo lungo 60 giorni), per tutto il resto del Paese i saldi partiranno sabato 6 luglio. In Veneto l'arco temporale si esaurirà il successivo 31 agosto.

Saldi estivi

«Grandi aspettative per quanto riguarda i saldi estivi 2024? - si chiede il presidente di Federmoda Confcommercio Veneto e Federmoda Ascom Padova, Riccardo Capitanio - Un pizzico di fiducia è obbligatorio anche perchè non abbiamo alternative visto che se non fosse così vorrebbe dire che ad una stagione negativa dovremmo aggiungere anche dei saldi negativi. Le attese sono di altro genere se non altro perchè speriamo di recuperare quanto abbiamo perso in questi mesi di tempo decisamente instabile anzi, direi, piuttosto freddo». La speranza è pertanto che chi non ha fatto acquisti in primavera riversi sui saldi i soldi risparmiati, ma sono tanti i dubbi che si accavallano nella testa degli operatori del fashion. «Innanzitutto - continua Capitanio - osserviamo la sistematica "non osservanza" della norma che vorrebbe vietate le vendite promozionali 30 giorni prima dell'avvio dei saldi. Basta fare un giro per i negozi di qualsiasi centro grande o piccolo o anche nei centri commerciali per rendersi conto che è una norma superata, non rispettata (magari anche solo per necessità) e che si risolve in un danno nei confronti dei pochi che si ostinano ad osservarla. Senza contare il profluvio di messaggi che arrivano sui telefonini e che stanno annunciando, già da settimane, trattamenti di favore (leggasi: saldi anticipati) nei confronti della clientela».

Attesa

Eppure, nonostante tutto questo, i saldi in partenza il 6 luglio sono attesi. «Una cosa va sottolineata - ammette il presidente di Federmoda Confcommercio Veneto e Ascom Padova - ed è lo spot a costo zero che si riversa anche nei confronti dei piccoli esercizi che, diversamente, dovrebbero investire parecchio in comunicazione. Poi, come si diceva, è probabile che se a partire dalla settimana entrante l'anticiclone delle Azzorre comincerà a fare il suo dovere, qualcosa di estivo i consumatori dovranno pur comprarla. Tradotto: valutiamo in un 2% la crescita rispetto al pari periodo dello scorso anno, ma è un rimbalzo positivo rispetto ad una stagione che ha segnato punte anche del -7%». C'è infine una questione tutta padovana ed è relativa ai cantieri (tram, ma non solo) che stanno preoccupando non poco i commercianti e che, nei giorni scorsi, ha visto il presidente dell'Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin, puntare il dito contro la mancata concertazione con le categorie economiche da parte del Comune.

«La preoccupazione è forte - conclude Capitanio, "vestendo" la casacca di vicepresidente provinciale dell'Ascom - perché si sta dando l'idea di una città impossibile da raggiungere e da girare. Purtroppo sull'altare del tram si sta immolando la vocazione commerciale di Padova e questo, per qualche collega, potrebbe essere un colpo difficile da assorbire».