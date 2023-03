Abbattimento Appiani, Innocenti: «Serve un progetto come quello del Filadelfia»

Dopo il nuovo incontro fra l’assessore Bonavina e una delegazione di comitati e associazioni interessati al futuro dello Stadio Appiani, oggi 11 marzo è in corso una manifestazione per "salvare" la tribuna (in foto). All’incontro era presente anche una delegazione di TornaPadova, lista civica guidata da Lorenzo Innocenti, che si era presentata alle scorse elezioni comunali. Intanto in nottata è apparso anche un altro striscione, che fa riferimento anche alla situazione dello stadio Euganeo (in foto in basso)

Innocenti

«Alla riunione era presente Massimo Benvenuti, Capo servizio del Comune nel settore lavori pubblici, che ha spiegato le ragioni tecniche per cui purtroppo non sarà possibile salvare la tribuna est - spiega Lorenzo Innocenti, candidato sindaco lo scorso anno e oggi tra i portavoce dei comitati per salvare l'Appiani - .Dai costi, alle normative di sicurezza, ai numerosi vincoli che i finanziamenti del Pnrr impongono alla progettazione. Bonavina e Benvenuti sono stati categorici e a nulla sono valse le perorazioni davvero accorate di Giovanni Graziani, architetto e grande tifoso biancoscudato, che si è scaldato ricordando la “Fossa dei leoni” e la superiorità delle emozioni sui freddi bilanci economici»-.

Il Filadelfia

«Un passo avanti concreto è poi arrivato dalla proposta di Pietro Loteni, anche lui architetto e membro di TornaPadova, che già in campagna elettorale lo scorso anno aveva suggerito di seguire il metodo utilizzato al Filadelfia di Torino, stadio ricostruito ex novo ma in cui è stato conservato uno spicchio di gradinata storica, come monumento. La suggestione è di conservare dunque qualche gradone del primo anello, integrandolo con il nuovo terrapieno che si verrà a creare. Una magra consolazione, certo, ma meglio di niente - spiega Innocenti - .Per questo TornaPadova si manterrà in contatto con l’amministrazione, cercando di portare avanti l’ipotesi ma anche e soprattutto per iniziare a ragionare concretamente sulle future destinazioni di un’area strategica e dalle enormi potenzialità per Padova. Speriamo l’Appiani possa tornare a essere un luogo centrale per i padovani, un luogo di incontro ed eventi sportivi, musicali, culturali»