Abbattimento Appiani, Innocenti: «Ora servirebbe un concorso di idee»

In risposta all’annuncio dell’imminente abbattimento della storica gradinata est dello stadio Appiani, si pronuncia Lorenzo Innocenti, già candidato sindaco con la lista civica TornaPadova, che in campagna elettorale aveva lanciato, insieme all’architetto Pietro Loteni, un piano di riqualificazione dell’area.

La proposta

«La proposta che facciamo è di un concorso di idee fra pubblico e privati sul futuro dell’area. Dopo l’annuncio dell’abbattimento, comitati e cittadini si sono mossi tutti in ordine sparso per capire cosa succedesse e prendere posizione - sostiene Innocenti, ora vicino al Terzo polo di Renzi e Calenda - .La richiesta formale che facciamo all’assessore Bonavina è di un incontro fra tutte quelle componenti cittadine che si sono spese attivamente per questo luogo identitario, che permetta all’amministrazione di spiegare quale sia il progetto complessivo e ai cittadini di avanzare proposte concrete riguardo al futuro di questo spazio. A essere coinvolte dovrebbero poi essere le grandi componenti intellettuali e commerciali della città, dall’Ordine degli architetti alla Camera di Commercio, dall’Università a gruppi che organizzano eventi come la Fiera e Zed. Questo spazio è una risorsa incredibile per la città e lo stombinamento dell’Alicorno lo renderà ancora più suggestivo. C’è un grande potenziale da valorizzare, sia in ambito storico che culturale che commerciale e Padova ha il dovere di provare a farlo»