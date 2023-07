Le case di via Pinelli cadono a pezzi, gli inquilini: «Pluriennale incuria di Ater svelata dal maltempo»

La pioggia si infiltra facilmente dai tetti, dai camini, e dagli infissi sconnessi, allaga gli appartamenti e, grazie alla pendenza sbagliata dell’atrio, inonda anche il vano ascensore, decine di chili di intonaco precipitano nella zona di passaggio mettendo a serio rischio la salute e l’incolumità dei residenti. «Questi fatti documentano lo stato di degrado delle case Ater di via Pinelli, non delle baracche di una favela di Rio de Janeiro - commentano dal comitato Inquilini - .E’ l’ennesima volta che succedono negli ultimi 15 anni: altri calcinacci caduti erano stati portati all’incontro del settembre 2022 con l’assessora alla casa, che Ater aveva disertato. Le cause sono strutturali, cioè i difetti costruttivi e l’incuria delle manutenzioni da parte di Ater, non il cambiamento climatico. Il Comitato inquilini ha fatto presente da anni questa grave situazione con lettere, richieste di incontro, con più relazioni tecniche dell’ing. De Lorenzo Poz, senza avere le risposte di Ater che, per legge, deve mantenere in buono stato gli alloggi locati».

Ater

«Risposte che non sono arrivate nemmeno nell’incontro con sindaco e Ater di Padova dello scorso 15 giugno - proseguono - .Risposte che non sono arrivate nemmeno dopo lunedì 24 luglio. Dopo la richiesta di intervento urgente del Comitato inquilini soltanto i Vigili del Fuoco sono arrivati a transennare le parti a rischio crollo. I tecnici Ater che hanno effettuato un sopralluogo tre giorni dopo, hanno invece candidamente affermato che ATER vuole rifare la rasatura. Un'altra volta. Non va bene: il problema si ripresenterà a causa dei difetti costruttivi, sono soldi buttati via».

Interventi strutturali

«Servono invece interventi strutturali (sostituire gli infissi, isolare i terrazzi e i tetti, rifare i camini e rimettere a nuovo le parti isolandole con il cappotto), da programmare subito utilizzando tutti i fondi, da quelli del bilancio Ater (che è in attivo), a quelli che la Regione Veneto dovrebbe stanziare per l’edilizia residenziale pubblica, a quelli del superbonus per l’efficentamento energetico e per le comunità energetiche. Se vuole davvero essere adempiere al governo della città, evitando che l’incontro in quartiere resti un ricordo di chiacchiere, il Comune non resti a guardare. Non basta “monitorare” come ha risposto l’assessora alla casa alla richiesta di intervento urgente inviata: siamo cittadini maltrattati da un Ater che non sta compiendo né la sua missione sociale, né i doveri di legge. Perciò chiediamo la tutela dei nostri diritti, della salute e dell’incolumità, messi a rischio e violati. Sollecitiamo il tavolo di dialogo con Ater e Comune, assieme agli altri Comitati inquiline/i delle case popolari, Sportello Sociale di via Bajardi, Sportello Sociale Catai e Unione Inquilini. Nel frattempo, chiediamo al Sindaco di Padova Giordani un intervento deciso nei confronti di Ater, anche con una ordinanza, a tutela dei propri diritti, della salute e dell’incolumità, messi a rischio e violati»