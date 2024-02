Arrivano 12 telecamere di videosorveglianza al cimitero Maggiore: «Troppi furti e microcriminalità»

Un nuovo importante miglioramento per il Cimitero Maggiore di Este, che è stato dotato di un impianto di videosorveglianza di ultima generazione, attiva a ciclo continuo. Sono state infatti installate 12 telecamere nei punti nevralgici del Maggiore: l’ingresso, l’entrata destinata agli operatori, il retro del Famedium e altri settori delicati del Camposanto.

Le parole del sindaco

«E’ stato scelto di migliorare la fruibilità del Cimitero, con l’installazione di telecamere di sicurezza, per prevenire fenomeni di micro criminalità, particolarmente fastidiosi in un luogo di grande sacralità e valore soprattutto emotivo. - dichiara il Sindaco Matteo Pajola. - .Il sistema è stato attivato non solo per garantire la sicurezza dei numerosi visitatori del Cimitero, ma anche per prevenire lo spiacevole fenomeno di piccole ruberie. Nel corso degli anni passati, infatti, erano piuttosto frequenti piccoli furti di oggetti, vasi di fiori o altro, deposti sulle tombe: fenomeno spiacevole che sarà ora definitivamente arginato, grazie alle telecamere che riprendono tutto il Cimitero».

I ladri

In caso di sottrazioni di oggetti con denuncia, quindi, le registrazioni potranno essere utilizzate dalle forze dell’ordine, sempre nel rispetto della privacy, per identificare gli autori. «Questo intervento risponde ad un bisogno espresso fortemente dalla cittadinanza, in quanto i furti e gli atti vandalici subiti nel passato hanno colpito indubbiamente la sensibilità delle famiglie delle persone defunte. - dichiara l’Assessore agli Affari Generali Erika Bertazzo. - Non solo: attraverso le 12 telecamere, che garantiscono la sorveglianza dell’intera area cimiteriale, il visitatore si sentirà certamente molto più sicuro, soprattutto nel periodo invernale o nelle giornate più buie».