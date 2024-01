Via Friburgo, le barriere antirumore sono state installate a 8 metri di altezza

Quasi ultimata l'installazione delle barriere antirumore in via Friburgo. Alla fine sono state scelte più alte, in modo da proteggere di più anche i residenti dei piani più alti. Sono barriere alte 8 metri e installate per 100 metri. I 119 alberi abbattuti saranno invece sostituiti da fusti più consistenti e da un giardino attrezzato, ma per iniziare servirà aspettare che le temperature alzino. In quel momento partirà il ripristino, la piantumazione degli e dei cespugli, e la realizzazione del giardino attrezzato. Nelle prossime settimane invece sarà completata l'installazione delle barriere, giunta ormai a buon punto. Le recinzioni dovrebbero servire ad isolare il quartiere di San Lazzaro, che invece da anni supporta il rumore generato dal traffico in via Friburgo e dal passaggio dei treni. E sono circa 5 mila i treni merci all’anno diretti ad Interporto, in media 14 al giorno, che quindi si aggiungono al traffico stradale, provocando un inquinamento acustico ai limiti del tollerabile per chi ci vive. Consapevole dellaresponsabilità sul rumore, anche Interporto quindi ha voluto contribuire alle spese, investendo oltre 200 mila euro nelle barriere, utilizzati poi dall'amministrazione per renderle più alte.