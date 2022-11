Una installazione dello street artist Seneca per riflettere sulla violenza di genere

Fino sabato 26 novembre in piazza Roma a Montegrotto Terme ci sarà una rete rossa che rappresenta le connessioni tra associazioni, professionisti e persone che supportano e danno speranza a tutte le donne vittime di violenza. L’installazione è opera della Consulta delle Pari Opportunità del Comune di Montegrotto Terme in occasione della Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre.

«Questa rete - spiega la presidente della Consulta Giada Gallo - parte da una panchina rossa, simbolo di rifiuto della violenza nei confronti delle donne ed è sorretta in nove punti da nove sedie per ricordare le vittime di femminicidio dell'ultimo anno in Veneto. Attorno al perimetro della rete ci saranno dei QR code con varie informazioni sul tema e uno in cui si apre un modulo compilabile per lasciare un messaggio di speranza. Il nostro messaggio di speranza va a tutte le donne del mondo, in particolare a quelle iraniane. Infatti appesi alla rete ci saranno dei palloncini con all'interno un bigliettino con scritto "Donna Vita Libertà", motto di protesta contro il regime degli ayatollah, che verranno lasciati liberi di volare il 25 Novembre».

«La giornata del 25 novembre - afferma la Consigliera delegata alle Pari Opportunità, Patrizia Mazzonetto - ci vede impegnati su più fronti, ma tutti i giorni debbono essere uno stimolo per contrastare la violenza di genere. Nell'occasione verrà distribuito un segnalibro, in più lingue, per aiutare a comprendere se la relazione che una coppia sta vivendo possa dirsi ‘malata'. In continuità con le manifestazioni del 25 novembre avremo l'empowerment Van del Centro Veneto Progetti Donna che stazionerà in piazza Mercato il 1 dicembre per proseguire nell'opera di sensibilizzazione contro la violenza contro le donne e più avanti una serata in Biblioteca dedicata alla Comprensione di quanto le donne stiano facendo in Iran in nome si una libertà di vita e di espressione. Il 25 Novembre alle 21 nella biblioteca civica "Alda Merini" ci sarà un reading sulla violenza contro le donne con la consigliera Mazzonetto e l’attrice Renata Rebeschini. In città verrà anche posizionata una panchina rossa donata dalla Croce Rossa italiana. A sorpresa poi in un luogo della città comparirà un’opera dell’artista Seneca.