Il Bo lancia un bando per tesi di dottorato sull'AI: al vincitore un premio da 5.000 euro

Valorizzare e incentivare studi e ricerche nell’ambito delle nuove tecnologie, ed in particolar modo l’intelligenza artificiale, a supporto di processi decisionali e operativi nel campo del management e dell’imprenditorialità. Con questo scopo il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova ha lanciato la prima edizione del premio annuale di dottorato in Artificial Intelligence in Entrepreneurship and Management (AIEM). Il bando, ideato dal gruppo di ricerca Management and Entrepreneurship del Dipartimento, è rivolto a dottori di ricerca, italiani o internazionali, con tesi presentate a partire dall’1 gennaio 2023 fino al termine di presentazione delle domande, fissato al 31 maggio 2024 (il bando integrale a questo link). Per il vincitore o la vincitrice è previsto un premio in denaro dell’importo di 5.000 euro, mentre fino ad altre quattro tesi potranno ottenere un’attestazione di merito.

Fabrizio Dughiero

«Oggi più che mai le imprese devono essere pronte a recepire tutto ciò che riguarda il mondo dell’intelligenza artificiale. E questo perché gli spazi di intervento che l’AI può garantire in molti processi produttivi e di business sono ormai numerosissimi – spiega Fabrizio Dughiero, direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova –. Con questo premio, alla sua prima edizione e che avrà cadenza annuale, vogliamo incoraggiare l'innovazione e l'adozione di tecnologie come l’AI nelle strategie aziendali e nella creazione di nuove imprese. Ma anche riconoscere il lavoro e il talento di tanti neo-dottori di ricerca che, in tutto il mondo, ci aiutano a comprendere questa tecnologia, a cogliere le sfide che ci pone e a vederne le opportunità».

La tesi

Le tesi di dottorato potranno riguardare la relazione e l’impatto dell’intelligenza artificiale su imprenditorialità e management: in particolare, tra gli altri, in ambiti come i processi decisionali, le analisi predittive, la gestione delle risorse umane, i processi di innovazione, la sostenibilità o il risk management. Una commissione, composta da tre docenti esperti, valuterà le candidature in base al curriculum dei candidati e al grado di innovazione delle ricerche presentate. I vincitori verranno resi noti entro il 30 settembre 2024.

Dipartimento di Ingegneria Industriale

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII) dell'Università di Padova rappresenta un polo per ricerca, formazione e competenze in numerose aree dell'ingegneria che comprendono l'ingegneria aerospaziale, chimica, elettrica, dell'energia, dei materiali e meccanica. La missione del Dipartimento è promuovere l'innovazione dell'ingegneria industriale e la competitività attraverso l'eccellenza nella ricerca e nella formazione. Fondato nel 2012 dall'unione di sei Dipartimenti indipendenti, il DII ospita 50 laboratori di ricerca ed eroga 4 lauree di Primo Livello, 7 lauree di Secondo Livello, 2 programmi di Dottorato e 6 Master. Il personale conta oltre 500 tra docenti, ricercatori, studenti di dottorato, assegnisti e borsisti di ricerca e personale tecnico e amministrativo. Gli studenti iscritti sono circa 6.300, di cui 1.700 matricole. Il Dipartimento vanta numerose collaborazioni a livello nazionale e internazionale con aziende, enti e centri di ricerca, ed è sede di diversi spin-off che ne testimoniano l’attitudine imprenditoriale.