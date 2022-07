Zanzare, interventi del Comune con trattamenti adulticidi e la distribuzione di larvicidi

Il Comune di Albignasego intensifica le azioni contro il proliferare delle zanzare e chiede, contestualmente, la collaborazione da parte della cittadinanza. «Nei giorni scorsi abbiamo partecipato ad un tavolo tecnico convocato dall’Ulss 6 Euganea – riassume Valentina Luise, assessore all’Ambiente del Comune di Albignasego – per essere aggiornati sulla situazione sanitaria dei virus West Nile e Toscana Virus, entrambi trasmessi dalle zanzare. È emerso uno scenario di attenzione elevata e che richiede un’intensificazione immediata da parte delle Amministrazioni, insieme alla popolazione. L’obiettivo è contenere la presenza delle zanzare in circolazione e, di conseguenza, le possibilità di essere contagiati dagli esemplari infetti. Il direttore del Dipartimento Prevenzione ha confermato che gli attuali casi di infezione responsabili dei ricoveri e del decesso registrati finora, hanno come vettore la zanzara del genere culex (quella notturna) e non la zanzara tigre, attiva di giorno. Al nostro intervento sul territorio dovrà, pertanto, seguire il comportamento virtuoso da parte delle persone nelle ore serali».

Il tavolo

Il tavolo sanitario è stato convocato in considerazione della preoccupante evoluzione della situazione epidemiologica che ha fatto registrare l'aumento di casi legati alla puntura da zanzara, strettamente legata alla situazione climatica e in particolare alla siccità che non sembra migliorare. «Il Comune effettua già gli interventi larvicidi sulle oltre cinque mila caditoie presenti sul territorio e sui fossati con acqua ferma in prossimità dei centri abitati – annuncia Luise -. Vista la disponibilità del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, abbiamo chiesto una maggiore presenza sul territorio e lo sfalcio più frequente dei cigli e scarpate dei canali consortili»

Disinfestazione

«Per quanto riguarda la competenza del Comune – aggiunge l’assessore - finora non era possibile, per disposizione dell’Ulss6, procedere con le disinfestazioni adulticide nei luoghi pubblici. Ma adesso, vista la situazione, l’ente sanitario ha rilasciato l’autorizzazione a procedere. È stata pertanto integrata l’ordinanza del sindaco in merito alla disinfestazione e sono stati programmati gli interventi adulticidi nelle aree verdi pubbliche frequentate da un gran numero di persone negli orari notturni, con prodotti efficaci indicati dall’Ulss6 Euganea. Saranno sottoposti a disinfestazione adulticida tutti i parchi in cui sono previste manifestazioni serali tra cui: il parco di Villa Obizzi, quello di Sant’Agostino in via Tintoretto, Modigliani, il parco di via San Bellino, quello di via Moncenisio a San Giacomo e il parco della Costituzione». Come da indicazioni dell’Ulss6, l’intervento di disinfestazione sarà eseguito la sera prima dell’evento e ne sarà data adeguata informazione ai cittadini residenti in zona.

Sfalcio

«Quello che l’Amministrazione farà, eventualmente insieme ad altri Enti, non può prescindere dai comportamenti corretti da parte della cittadinanza – aggiunge Luise -, alla quale chiediamo di provvedere allo sfalcio dei cigli dei fossati privati e versare larvicidi biologici, evitare i ristagni d’acqua nei sottovasi, tenere abbassate le zanzariere, utilizzare zampironi e simili all’aperto e mettere le pastiglie larvicide nei tombini. E, cosa importantissima, applicare sulla pelle il repellente per le zanzare utilizzando prodotti registrati come Presidio Medico Chirurgico». Inoltre, per rendere più efficace il trattamento contro le zanzare e le larve nell’intero territorio, da lunedì 1 agosto saranno distribuiti gratuitamente ai residenti, dei campioni di prodotto larvicida antizanzare (fino a esaurimento scorte) da utilizzare nelle aree private. Il ritiro sarà possibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30, nella sede comunale di via Milano 7. Si può ritirare una confezione per singola abitazione. Per i condomìni: l’amministratore di condominio o delega scritta a un rappresentante munito di documento di riconoscimento ed elenco delle utenze dei rifiuti.