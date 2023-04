Interporto, nuovo treno di collegamento Hupac con Busto Arsizio: «Favorirà il traffico del Nord»

Hupac ha comunicato che, dal prossimo 18 aprile 2023, sarà operativo un nuovo treno tra Busto Arsizio (il principale terminal di Hupac in Italia) e Interporto Padova. Questo importante collegamento favorirà ulteriormente il trasferimento modale del traffico nazionale nel Nord Italia e rappresenta una concreta risposta in considerazione dei ripetuti e frequenti lavori sulla Rheintalbahn attraverso la Svizzera e dei prossimi lavori sulle linee del Brennero e del Tarvisio (con la conseguente sospensione del servizio Duisburg-Pordenone). Il nuovo servizio prevede più partenze settimanali e consentirà di collegare due dei più importanti terminal intermodali d'Europa, il terminal di Busto Arsizio gestito da Hupac Spa e il terminal di Padova Interporto gestito da Interporto Padova Spa consentendo di beneficiare delle importanti sinergie con i treni nazionali e internazionali (traffico di combinato terrestre e marittimo) offerti da/per questi terminali.

Hupac

Hupac è l'operatore di rete intermodale leader in Europa con servizi di trasporto ferroviario innovativi e affidabili, la sua rete gestisce collegamenti tra le principali aree economiche europee e destinazioni fino al Far East. Ogni giorno 160 treni Hupac sono in circolazione con carri di proprietà per trasportare container, casse mobili e semirimorchi. Il Gruppo Hupac è composto da 23 società con sedi in Svizzera, Italia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Polonia, Russia e Cina e impiega 630 persone a tempo pieno.

Pasqualetti

Il Presidente di Interporto Padova Franco Pasqualetti sottolinea: «Sono orgoglioso che, oltre al positivo impatto economico per la nostra azienda e per l’export padovano e veneto, stiamo aprendo nuove opportunità per raggiungere tutte le maggiori destinazioni europee; questo treno è contributo chiave al trasferimento del traffico su ferrovia favorendo una transizione ecologica della logistica verso un’immediata e concreta sostenibilità».