I vertici Uir vanno a Roma dal ministro Giovannini per parlare di sistema interportuale

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini ha incontrato presso gli uffici di Piazzale di Porta Pia a Roma, una delegazione di UIR, l’associazione italiana degli interporti. Lo scorso 8 aprile, nel corso dell’evento nazionale “Interporti al centro” presso il nuovo centro congressi di Padova, il Ministro Giovannini aveva dato appuntamento al Presidente di UIR per un incontro in presenza dedicato alle tematiche degli investimenti nella logistica sostenibile anche alla luce delle attività relative al PNRR. Così è stato; l’incontro, molto cordiale e costruttivo, ha visto la presenza, oltre che del Ministro e del Capo Dipartimento Mauro Bonaretti, del Presidente di UIR Matteo Gasparato, del Vice Presidente Franco Pasqualetti, del Segretario Generale Marcello Mariani, del Vice Presidente Europlatforms Alberto Milotti e del Vice Direttore dell’Interporto di Padova Paolo Pandolfo. Lo spunto per l’approfondimento aveva come base l’apprezzato studio di Nomisma sul ruolo del sistema interportuale italiano come “hub centrale” per le tematiche di mobilità sostenibile e transizione energetica.