Strada chiusa dopo il crollo del muretto, Sabatino attacca: «Nessun intervento dalla Provincia»

Il consigliere provinciale Luigi Sabatino, capogruppo della lista "Per Padova e Provincia - Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, ha presentato un’interrogazione sullo stato dell’arte della SP 52 - via Dolomiti in territorio comunale di San Martino di Lupari, strada chiusa a seguito del crollo di un muro di contenimento avvenuto lo scorso 16 maggio, durante una delle ultime ondate di maltempo.

L'interrogazione

Afferma Sabatino: «Non c’è alcuna traccia di azioni concrete promosse dalla Provincia per la soluzione del caso della Sp 52 - via Dolomiti. Ho richiesto formalmente se sia stato definito ed attuato un piano della viabilità alternativa per le deviazioni dei flussi veicolari dalla Sp 52 e soprattutto se siano stati richiesti e/o promossi tavoli di concertazione con i Comuni interessati alle deviazioni, la Prefettura, l’ente proprietario del manufatto crollato, l’ente appaltante i lavori di via Tombolata nel territorio di Galliera Veneta (cantiere che aggrava la situazione nell’area) e le associazioni di categoria, perché a distanza di più di un mese non vedo e non sono a conoscenza di azioni mirate per individuare il miglior modo per gestire la viabilità in emergenza ed il più breve processo che porta alla soluzione del problema ed allo sblocco della strada. Ho richiesto anche se siano state verificate la consistenza del manufatto crollato e l’eventuale presenza di rifiuti contaminanti il terreno per capire se i tempi possano risultare addirittura più lunghi di quanto già si prospetta».

Le strade

Sabatino rincara la dose. «Ci troviamo in una situazione addirittura peggiore di quella relativa ai lavori eseguiti sulla Sp 47 Valsugana, dove per giorni e giorni si è intercluso il traffico di una carreggiata senza un piano specifico adeguato per le deviazioni del traffico e per i cantieri di rifacimento dei ponti lungo la diramazione della Sp 58 e lungo la Sp 27. Sul cantiere di via Sega ho evidenziato più volte per iscritto gravi lacune in ordine alla definizione della viabilità alternativa alla chiusura della strada; peraltro l’ordinanza di chiusura è scaduta ieri 23 giugno, ma non si vede ancora la fine dei lavori che mi era stato detto, a mezzo stampa, sarebbero dovuti durare 142 giorni, dato rivelatosi poi palesemente errato, dal momento che sia da quanto scritto sul cartello lavori che da precisazioni apprese dagli uffici della Provincia la fine dei lavori è prevista minimo per metà luglio. Nulla, o quasi, è stato fatto in ordine ai miei puntuali rilievi inviati per iscritto sul cantiere e sulla viabilità. Ed ora anche per la Sp 52 si può certificare la totale assenza di azioni da parte dell’Ente Provincia per il suo ruolo primario che dovrebbe essere di coordinamento e concertazione tra i soggetti ed i Comuni interessati che continua invece ad essere svilito per l’inconsistenza di chi dovrebbe mettere in campo competenza e serietà, che restano, invece, sconosciute».